IT-tekniker till IT-Arbetsplats, vikariat
Region Örebro län / Supportteknikerjobb / Örebro Visa alla supportteknikerjobb i Örebro
2025-09-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att vara med och utveckla Regionens IT-verksamhet?
Gruppen ansvarar för att IT-arbetsplatsen för användarna fungerar felfritt inom regionens alla verksamheter; sjukhus, vårdcentraler, psykiatri, habilitering, folktandvårdskliniker regional utveckling med mera. Det är ca 11000 användare och miljön består av ca 15 500 datorer och ca 250 applikationer.
Vi jobbar uteslutande med användare i Windows-miljö och har väl utbyggda system för att enkelt administrera vår IT-miljö.
IT-arbetsplats utgörs av en fast grupp på 20 personer och totalt är vi cirka ca 160 personer inom Regionservice IT. Vi är lokalmässigt placerade bredvid Universitetssjukhuset i Örebro.
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och yrken inom områden som administration, fastigheter, IT, medicinsk teknik, kundtjänst, kost, städ, transport och logistik. Regionservice präglas av stort engagemang för service, samverkan och utveckling av arbetsmetoder. Våra 850 medarbetare är vår främsta tillgång för att göra ett gott arbete med kunden i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vikariera i vårt OnSite team med placering i Örebro. Tjänsten är ett vikariat.
Vi installerar, levererar, felsöker och åtgärdar datorer och skrivare samt övrig kringutrustning på plats hos användarna. Förutom på plats-support och leveranser hanteras även eskalerade ärenden från Regionens Servicecenter.
Vi har ett ärendesystem där vi registrerar/hanterar alla ärenden och åtgärder enligt rutiner/processer baserade på ITIL.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Du ska ha erfarenhet från Onsite-/på plats-support och ha dokumenterad kunskap inom IT-området. Du skall t.ex. ha kompetens inom och erfarenhet av Windows 7/10/11 samt förväntas ha goda kunskaper i installations- och felsökningsarbete generellt inom IT-området.
Du skall tycka om att hjälpa användare och ha en pedagogisk förmåga. Du tycker om att ha mycket kundkontakt, är serviceinriktad och kan ge ett professionellt bemötande till våra användare.
Vi fäster stor vikt vid din sociala kompetens, din samarbetsförmåga och din förmåga att arbeta självständigt. Du bör vara initiativrik och noggrann samt periodvis kunna arbeta under hög arbetsbelastning. Du skall också kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Jonas Malefelt, Avdelningschef 019-602 60 25
Fackliga företrädare:
Isabell Karlsson, Vision 019-602 27 55
Markus Kihlgren, SACO 019-602 46 02 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rs:2025:069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Örebro län Jobbnummer
9508023