IT-tekniker till IT Driftcenter

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
IT Driftcenter består av ett engagerat och sammansvetsat team som arbetar med att implementera och utveckla Kriminalvårdens övervakningsplattform. Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas där vi satsar på att stärka vår proaktiva övervakning. Det innebär att du som medarbetare får möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och verktyg för att tidigt identifiera och förebygga incidenter något som direkt bidrar till ökad stabilitet och effektivitet i vår verksamhet. Förutom driftövervakning ansvarar vi även för processledning inom flera centrala ITIL-områden.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som IT tekniker på IT Driftcenter har du en nyckelroll i att proaktivt övervaka och vidareutveckla Kriminalvårdens IT-miljö. Du arbetar med att förebygga driftstörningar genom att identifiera avvikelser i ett tidigt skede, analysera rotorsaker och driva förbättringar i vår övervakningsplattform. Du bidrar med teknisk kompetens och ett förebyggande arbetssätt som stärker vår förmåga att tidigt upptäcka och hantera incidenter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är proaktiv övervakning av IT-infrastruktur med fokus på tillgänglighet, prestanda och säkerhet. Du arbetar med vidareutveckling och automatisering av övervakningsverktyg och processer samt hantering och uppföljning av larm, incidenter och avvikelser. Vidare ingår det att dokumentera, analysera och ge förbättringsförslag för att optimera driftmiljön. Du samarbetar internt inom hela IT för att säkerställa en stabil och driftsäker IT-miljö.
Rollen erbjuder stora möjligheter att påverka och utveckla Kriminalvårdens övervakning.Kvalifikationer
Till rollen som IT-tekniker söker vi dig som arbetar bra med andra människor. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och anstränger dig för att leverera lösningar. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Erfarenhet av arbete inom Windows Server och IT-miljöer.
• Mycket god kunskap i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Kunskap om IT-drift och systemadministration.
• Kunskap inom Windows-miljöer.
• Kunskap inom Linux.
Det är meriterande om du har:
• Yrkeshögskoleutbildning inom IT eller arbetserfarenhet med inriktning på IT-infrastruktur och systemadministration som Kriminalvården bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet inom IT-drift, nätverk eller systemadministration.
• Erfarenhet av övervakning av IT-infrastruktur.
• Erfarenhet av virtualiseringstekniker, som t.ex. VMware, VirtualBox, Hyper-V, Proxmox eller liknande.
• Erfarenhet av att arbete med containrar, Docker och Kubernetes.
• Erfarenhet av IT-säkerhet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
