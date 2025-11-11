It-tekniker med lång erfarenhet av Microsoft 365
2025-11-11
SGI har påbörjat sin resa mot Microsofts molntjänster och letar nu efter en erfaren It-tekniker som vill ta ett helhetsgrepp och driva utvecklingen vidare.
Du blir en del av vår IT-enhet som består av fyra personer med brett ansvarsområde inom drift, utveckling och support av hela myndighetens IT-miljö. Vi samarbetar tätt med verksamheten och har stort inflytande över SGI:s digitala utveckling. Vi arbetar i en kunskapsintensiv organisation där IT-funktionen har en viktig roll att stödja kärnverksamheten. Hos oss får du möjlighet till utveckling, balans mellan arbete och fritid och att göra skillnad för samhället.
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Klimat- och näringslivsdepartementet och har totalt cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som It-tekniker på SGI arbetar du brett och varierat med hela myndighetens IT-miljö. Du blir en nyckelperson i ett litet och sammansvetsat team där vi tillsammans ansvarar för:
* Drift, utveckling och administration av olika IT-system
* Undersöka, planera, införa och dokumentera IT-system
* Felsökning av tekniska problem
* Datacenter infrastruktur där fysiska servrar, lagring system, nätverk mm ingår
* VMware miljö med ca 80 virtuella servrar
* Citrix VDI miljö med drygt 100 GPU-accelererade virtuella datorer
* Microsoft 365. Entra ID, Intune, Teams, SharePoint, Defender mm
* Klienthantering av laptops och mobiltelefoner samt kringutrustning
* IT säkerhet där antivirus, brandvägg, mailskydd, certifikat, sårbarheter ingår
* Installation och drift av applikationer
* Mötespattformarna Zoom och Teams och tillhörande konferenssystem.
* Windows server, Active Directory och Exchange
* Drift av olika verksamhetsnära system
* Första linjens användarsupport sköts främst av en särskild person, men hela teamet hjälper till vid behov
* Teknisk support på andra och tredje nivån hanteras av resten av IT-enheten, inklusive den här rollen
Hos oss delas ansvaret för dessa områden mellan medarbetarna, vilket ger en omväxlande vardag där du får möjlighet att både fördjupa dig och bredda din kompetens. Tjänsten har särskilt fokus på Microsofts molntjänster, men du kommer också att arbeta med flera andra delar av vår IT-miljö.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har en högskoleutbildning inom IT eller som genom din erfarenhet byggt upp motsvarande kompetens. För att trivas och lyckas i rollen har du kunskap och flerårig erfarenhet inom följande områden:
* Microsoft 365
* Att arbeta i komplexa IT-miljöer
* Att driva tekniska förbättrings- och utvecklingsprojekt
* Hybrida miljöer
* Microsofts on-prem produkter
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
* Servervirtualisering
* Citrix eller annan VDI-lösning
Vi ser gärna att du är en person som:
* Har ett naturligt driv och får saker att hända
* Gillar struktur och ordning och har förmågan att arbeta metodiskt
* Tar ansvar och har lätt för att se helheten och du förstår hur olika delar hänger ihop och bidrar gärna till utveckling
* Trivs i mötet med människor och har en genuin känsla för service och samarbete
* Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
* Bidrar till ett härligt klimat i teamet och en arbetsplats där vi har roligt tillsammans
Vid urvalet kommer stor vikt att läggas vid din personliga lämplighet. För att kunna arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund, http://www.sgi.se/sv/om-sgi/sa-arbetar-vi/vardegrund-och-kompass/
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt uppdrag, spännande och utvecklande arbetsuppgifter med generös syn på kompetensutveckling samt en trevlig arbetsplats med medarbetare i fokus med stort engagemang och arbetsglädje. Vi har ett förmånligt semesteravtal, möjlighet att till viss del arbeta på distans, flexibel arbetstid, ett generöst friskvårdsbidrag med mera.
Tjänsten är placerad vid avdelning Verksamhetsstöd i Linköping. Tjänsten är en tillsvidareanställning, men provanställning kan komma i fråga. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
När du söker anställning hos oss ger du ditt medgivande att vi får hantera dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i annat syfte än att genomföra rekryteringen.
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning, löneanspråk, betygskopior, och andra handlingar som du vill åberopa.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen inom myndigheten samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.
Behöver du hjälp med din digitala ansökan kontakta gärna supporten på 0771-693 693.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
