IT-tekniker med erfarenhet av digitala event
Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Sundbyberg Visa alla supportteknikerjobb i Sundbyberg
2025-08-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centric Professionals AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad IT-tekniker till vår kund, en myndighet i Sundbyberg, med ett samhällsbärande uppdrag inom energisektorn. Deras arbete är avgörande för att säkerställa en stabil och trygg elförsörjning i hela landet. Organisationen befinner sig i en expansiv fas med höga krav på digitalisering, IT-säkerhet och tillgänglighet, vilket ställer stora krav på både tekniska lösningar och intern support.
Du kommer att vara en del av ett professionellt och engagerat team där samarbete, ansvarstagande och utveckling står i fokus. Arbetsmiljön är både tekniskt utmanande och meningsfull, då du får möjlighet att bidra till en verksamhet som är viktig för hela samhället.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT-tekniker kommer du att arbeta brett med att ge förstklassig IT-support till våra användare. Du hanterar inkommande ärenden i vårt ärendehanteringssystem och säkerställer att de är korrekt klassificerade och prioriterade. Du kommer att felsöka och lösa incidenter inom uppsatta SLA/OLA, samt agerar dispatcher genom att vidareförmedla ärenden till rätt supportnivå eller specialistgrupp när det behövs.
Du kommer att arbeta med installation och felsökning av både hård- och mjukvara, paketering och utskick av programvaror. Vid behov kommer du att bidra till utbildning och kunskapsöverföring inom teamet. Du kommer även att ge tekniskt stöd vid livestreaming och digitala event, såsom interna eller externa livesändningar, möten, presentationer eller webbsändningar. Det innebär att du ser till att utrustning som mikrofoner, kameror och presentationsverktyg är korrekt uppsatta och testade innan sändning.
Din profil och kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga och är van vid att ta egna initiativ. Du är flexibel och anpassningsbar, särskilt vid varierande arbetsbelastning, och har lätt för att prioritera och fatta beslut även under tidspress.
Du är utåtriktad och kommunikativ med en tydlig och professionell ton gentemot både kollegor och användare. Med din ödmjuka inställning och förmåga att skapa förtroende bygger du goda relationer inom teamet och i organisationen. Du arbetar strukturerat och självständigt med ett starkt målfokus, har en naturlig fallenhet för administrativa uppgifter och trivs i en roll där både samarbete och eget ansvar är viktigt.Kvalifikationer
• Minst 5 års erfarenhet av roller inom IT-support eller servicedesk
• Erfarenhet av Windows-miljöer
• Erfarenhet av Microsoft 365 och Active Directory
• Erfarenhet av ServiceNow
• Erfarenhet av tekniskt stöd vid livestreaming och digitala event
• Erfarenhet av installation och felsökning av hård- och mjukvara
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Julieth Escobar
• 46 734 159387Julieth.Escobar@centric.eu Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "188375898". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://careers.centric.eu/ Arbetsplats
Centric Kontakt
CENTRIC Sweden Julieth.Escobar@centric.eu +46 734 159387 Jobbnummer
9472503