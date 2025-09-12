IT-Tekniker Managering PC
2025-09-12
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Gruppen IT arbetsplats är ett team som består av en stabil stomme av it-tekniker, tjänsteansvariga, tekniska arkitekter och koordinerande IT tekniker. Vi ansvarar för managering av PC, bärbart och dess plattformar. Gruppen hanterar installationer, tjänstekortfunktionalitet, certifiering, testning av hårdvara och mjukvara, förändringar på hårdvara och mjukvara och utbyte av hårdvara och dess tillbehör. Gruppen är en 3:e linjes gruppering och tar hand om det som vår 1:a- och 2:a-linjes support inte löser. Som en del av denna grupp jobbar du med positiva, engagerade och kunniga kollegor som har ett starkt driv att göra ett bra jobb och göra nytta för vår verksamhet. Gruppen jobbar mot målet att myndigheten ska ha moderna, användarvänliga och säkra lösningar som underlättar vardagen för vår verksamhet. Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och engagerad IT-tekniker som har erfarenhet av att arbeta med daglig drift av Configuration Manager(CM) samt utvecklingsarbete inom IT Arbetsplatstjänster. Vi skriver dokumentation och för kunskapen vidare. Du kommer att jobba med programvarudistribution, GPO, uppdateringar och säkerhetspatchning via CM. I det dagliga arbetet ingår bland annat att ta fram och införa nya lösningar, genomföra djupare felsökning på befintlig lösning, delta i projekt och uppdrag som expert inom området, samt att hålla sig ajour genom att bland annat omvärldsbevaka.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Vi ser att du ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt som innefattar att prioritera och planera för att nå resultat. Dessutom arbetar du bra tillsammans med andra, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Vidare har du ett problemlösande förhållningssätt och arbetar bra med komplexa frågor och utmaningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen - Avgörande / Krav
• Erfarenhet av att jobba som IT-tekniker - Avgörande / Krav
• Erfarenhet av att utföra felsökning på mjukvara - Avgörande / Krav
• God kunskap inom Microsoft Configuration Manager - Avgörande / Krav
• Kunskap om IT-arbetsplatskomponenter (kunskap om IT Arbetsplats hårdvara) - Avgörande / Krav
• Grundläggande kunskap om nätverk och servrar - Avgörande / Krav
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska - Avgörande / Krav
Det är meriterande om du har:
• Certifieringar inom relevant teknik - Viktig / Meriterande
• Högskolekompetens i form av slutbetyg eller examen - Viktig / Meriterande
• Erfarenhet av att jobba som IT-tekniker inom Manageringsområdet - Viktig / Meriterande
• Erfarenhet av att jobba som IT-tekniker inom IT arbetsplats - Viktig / Meriterande
• Erfarenhet av att paketera program - Viktig / Meriterande
• Erfarenhet av att utföra felsökning på hårdvara - Viktig / Meriterande
• Erfarenhet av att arbetat enligt ITIL och PM3 - Viktig / Meriterande
• Erfarenhet av att jobba i stora IT-miljöer - Viktig / Meriterande
• Erfarenhet av att omvärldsbevaka och kunna ge förslag på väg framåt inom området - Viktig / Meriterande
• Grundläggande kunskaper inom ITIL - Viktig / Meriterande
• Kunskap om IT-säkerhet - Viktig / Meriterande
• Kunskap om IT-arbetsplatstjänster - Viktig / Meriterande
• Goda kunskaper inom felsökning av Windows klienter - Viktig / Meriterande
• Kunskap om Group Policy Management/AD - Viktig / Meriterande
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275302". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för arbetsplatstjänster Kontakt
Gruppchef
Simon Krait 011-474 19 77 Jobbnummer
9505112