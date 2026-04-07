IT-tekniker | Linköping | Experis
2026-04-07
Längtar du efter en utvecklande och inspirerande vardag? Sitter du på IT-kunskaper som kan hjälpa andra att förenkla deras liv? Vi letar just nu efter en person med stort intresse för IT och en känsla för service! Hos oss för du chansen att utmana dina kunskaper och bidra med banbrytande lösningar

Publiceringsdatum: 2026-04-07

Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT-tekniker blir din främsta uppgift att göra vardagen enklare för medarbetarna genom att leverera snabb och effektiv support. Du kommer att arbeta brett med varierande arbetsuppgifter - från nätverkshantering och IT-säkerhet till installationer och felsökning.
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor, där vi hjälps åt att hitta innovativa och smidiga lösningar. Ditt ansvarsområde är brett och innebär bland annat kontohantering i Active Directory, administration i Exchange, installation och konfigurering av datorer, mobilhantering via MDM samt dokumentation av rutiner och instruktioner. Dessutom ingår ärendehantering i ärendehanteringssystem och support via telefon, digitala kanaler och vid fysiska möten.
Låter detta som en perfekt roll för dig? Ta kontakt med oss redan idag!
Vi ser gärna att du har:
Högre utbildning inom IT och minst 2 års erfarenhet som IT-tekniker eller likvärdigt
Kunskaper om ärendehanteringssystem
Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
Kunskaper i Microsoft Office eller likvärdigt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift Körkortskrav
Hur är du som person?
Vi letar efter någon som tar ansvar och kan vara flexibel i sin roll som IT-tekniker. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för IT och en känsla för service och noggrannhet. Med en positiv inställning och ett vilja att utvecklas, kommer man långt!
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor. Du kan anta uppdrag genom ditt eget bolag eller som tillsvidareanställd konsult. På Experis blir du en i teamet och får tillgång till ett brett nätverk av kollegor inom ditt kompetensområde.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara
Låter detta som rätt roll för dig? Kontakta oss redan idag och bli en del av Experis - där din IT-karriär tar nästa steg!
Övrig information
När du skickar in din ansökan till oss kommer vi att granska den och bedöma om din profil matchar våra behov. Vi kommer därefter att bjuda in dig till en dialog med någon av våra Talent Acquisition Specialists om du har en matchande profil. Oavsett hur processen fortlöper kommer du alltid att få återkoppling.
Gör Din Ansökan
Vi ser framemot att höra från dig!
Vänta inte, låt IT-äventyret börja! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Tanneforsgatan 3 (visa karta
)
582 24 LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Experis Kontakt
Contact
Vilma Andersson Vilma.Andersson@se.experis.com

Jobbnummer
9840636