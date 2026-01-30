IT-tekniker Applikationsdrift
Kriminalvården, Sektionen för Plattformstjänster / Supportteknikerjobb / Norrköping Visa alla supportteknikerjobb i Norrköping
2026-01-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för Plattformstjänster i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Sektionen tillhandahåller och upprätthåller befintlig funktionalitet, säkerhet och tillgänglighet för de applikationer som ingår i avtalad leverans som tjänst. Vidare ansvarar sektionen för driftövervakning av Kriminalvårdens IT-miljö, samt operativ IT-säkerhet för att upptäcka, förhindra och åtgärda säkerhetshot.
Som IT Tekniker inom gruppen standardapplikationer ingår du i en driftgrupp som ansvarar för att verksamhetens kärn- och stödsystem fungerar för Kriminalvårdens närmre 22 000 anställda. Du kommer jobba med drift och förvaltning av flera av Kriminalvårdens applikationer. Samarbete med verksamheten, förvaltning och externa leverantörer förekommer ofta i de dagliga arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
För rollen som It-tekniker inom Standardapplikationer söker vi dig som arbetar bra med andra. Du är trygg, stabil och har självinsikt med förmåga att själv strukturera ditt arbetssätt för att driva dina processer vidare. I ditt arbete tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du har en god förståelse för hur man tar till sig kunskap, och anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap utifrån mottagaren.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
• Erfarenhet av daglig drift och förvaltning av applikationer och system, inklusive installationer, systemuppgraderingar etc.
• Erfarenhet av drift och underhåll av applikationer
• Erfarenhet av att skapa teknisk dokumentation
• Erfarenhet av IT säkerhet vid applikationsuppsättning
• God databaskompetens
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Examen från universitet/högskola inom relevant område
• Certifieringar inom Microsoft Windows och/eller Linux
• Erfarenhet av att ha jobbat med drift och underhåll av HR system
• Erfarenhet av att arbeta projektbaserat
• Erfarenhet av automation
• Erfarenhet av att planera och dokumentera införandet av applikationsplattformar
• Erfarenhet från att hantera kundkontakter inom IT-frågor mellan driftsorganisation och systemanvändare, förvaltning, leverantörer och applikationsägare
• Erfarenhet av arbete med IT inom Kriminalvården
• Goda kunskaper inom Microsoft Windows eller Linux
• Kunskap om nätverk, säkerhet och brandväggar
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302356". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för Plattformstjänster Kontakt
Tf gruppchef
Alexander Gezici Alexander.Gezici@kriminalvarden.se Jobbnummer
9713008