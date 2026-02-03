IT-tekniker

e-academyhub AB / Supportteknikerjobb / Jönköping
2026-02-03


Om jobbet
e-Academyhub,com och 3 infra AS söker personal för anställning...
Vi söker IT Tekniker i Jönköping, men även andra orter är välkomna att söka, Som innehar körkort B.
Yrke: IT Tekniker
Beskrivning: söker en IT-tekniker som vill vara med på vår digitaliseringsresa inom objektet Teknisk arbetsplats.
I uppdraget ingår att agerar på ärenden som inkommer till förvaltningsobjektet samt tar på sig uppdrag via Förvaltningsledare Teknik.
Lön: Individuell lönesättning (Vi innehar kollektiv avtal.)
Arbetstid: Måndag - Fredag / 07.00 -16:00
Arbetsplats: Jönköping men även andra orter är välkomna att söka
Startdatum: Snarast
Krav: Svenska & Engelska och Körkort B
Ansökan till: Skicka in ansökan till:
cv@e-academyhub.com snarast om ni är intresserade. Märkt it Jönköping
Med vänlig hälsning,
e-Academyhub AB och 3 Infra AS

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: cv@e-academyhub.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "It Jönköping".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
e-academyhub AB (org.nr 559238-2674)
553 02  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9721541

