IT-systemtekniker
Arjeplogs Kommun / Supportteknikerjobb / Arjeplog Visa alla supportteknikerjobb i Arjeplog
2026-06-25
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arjeplogs Kommun i Arjeplog Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
IT-kontoret är en intern stödfunktion vars syfte är att tillgodose de kommunala verksamheternas datoriserade behov. Stiftelserna Arjeploghus och Silvermuseet ingår också i denna tjänsteleverans. IT-kontoret är leverantör och verksamheterna är våra kunder.
Arbetet är väldigt dynamiskt och innehåller med det stor variation och bredd.
Du kommer att jobba med drift/underhåll av IT-miljön men också med slutanvändarsupport.
Du kommer även att vara teknisk stöd gentemot verksamheterna/kunderna i förändringsprocesser.
I din roll kommer du primärt att arbeta med produkter från Microsoft och Fortinet och kommer att ha möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom relevanta områden.
Du kommer utöver det att vara den lokala kontakten mot Norrbottens E-nämnds e-tjänsteutvecklare. Kvalifikationer
Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet/kunskap.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska.
B-körkort är ett krav.
Du är en person som har ett genuint tekniskt intresse, är analytisk och systematisk. Vi tror att du har förmåga att prioritera och ta egna initiativ.
Följande egenskaper passar in på dig:
Engagerad
Lösningsorienterad och drivs av problemlösning
Förmåga att identifiera och konstruktivt förmedla optimeringspotential
Strukturerad och noggrann
Professionell i kundkontakten
Vi tror att du har kunskaper inom alla eller flera av dessa områden:
TCP/IP nätverk
Active Directory
Microsoft 365
Identitetslösningar (SAML2, RADIUS, MFA etc.)
IT - säkerhet
Virtualiseringsmiljöer
Microsoft Exchange
MDM (Mobile Device Management)
Allmän hårdvarukunskap (PC, mobila enheter, kringutrustning)
Linux
Det är positivt om du har erfarenhet av programmering/automatisering.Övrig information
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Varaktighet tillsvidare
Sysselsättningsgrad 100%
Provanställning kan komma att tillämpas
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista
ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplogs Kommun
(org.nr 212000-2668), http://www.arjeplog.se
Tingsbacka Storgatan 20 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arjeplog kommun Kontakt
Vision Vision 0961-14146 Jobbnummer
9979720