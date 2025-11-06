IT-supporttekniker till Servicedesk
2025-11-06
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
På Växjö kommuns it- och digitaliseringsavdelning arbetar idag cirka 70 medarbetare, fördelat på fyra olika enheter. Till enheten Servicedesk söker vi en ny medarbetare till vår första linje. Tjänsten är ett vikariat. Tillsammans med kollegor kommer du att vara IT-avdelningens ansikte utåt och ingå i en IT-organisation med höga ambitioner och en strävan att alltid bli bättre.
IT Servicedesk arbetar med IT-support och beställningar från medarbetare och elever inom kommunkoncernen. Vi hanterar ärenden som kommer in via telefon, besök och vår ärendeportal.
Vår ambition är att ge bästa möjliga service och bemötande. Dina arbetsuppgifter är att ge support via telefon och att arbeta med ärenden i våra ärendeköer, primärt genom fjärrstyrning av användarens dator. Du hanterar felavhjälpning och felsökning med hjälp av instruktionsbundna kunskapsartiklar i vårt ärendehanteringssystem. Till stöd har du de processer och rutiner som finns framtagna.Kvalifikationer
För att trivas hos oss ska du vara en serviceinriktad person som tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du har hög social kompetens och ett stort teknikintresse. Då vi jobbar i en verksamhet som är i ständig förändring ser vi att du är en person som kan arbeta i högt tempo och fokuserat med många frågor samtidigt. Du är flexibel och har lätt för att prioritera bland olika arbetsuppgifter. Du har en vilja att lära dig mer, vilket innebär att du självständigt behöver söka ny kunskap.
Du behöver vara tydlig och pedagogisk i din kommunikation både muntligt och skriftligt och alltid ha ett trevligt bemötande. Du är en nyfiken person som är delaktig i utvecklingen av vår verksamhet.
Vi söker dig som har lägst en gymnasieexamen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter från kundservice eller supportverksamhet, med god telefonvana.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift samt god förståelse i engelska. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Tjänsten är ett vikariat på tolv månader.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SF 32/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Tina Strandberg 0470-41279 Jobbnummer
9591792