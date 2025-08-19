IT-supporttekniker till Myndighet i Norrköping
2025-08-19
Vi söker en engagerade IT-supporttekniker till vår kund som är en myndighet stationerad i Norrköping. Tjänsten innebär att arbeta med second line support och leverera förstklassig service till dina medarbetare. Ansök NU då sista dag vi kan behandla din ansökan är måndag 25/8.
OM TJÄNSTEN
Företaget är en ledande aktör inom sin bransch och har ett starkt fokus på att erbjuda högkvalitativ IT-support till sina anställda. Vi strävar efter att utveckla vår IT-självserviceportal och förbättra vår FAQ för att underlätta för våra användare. Du kommer ingå i ett team med 12 kollegor där ni arbetar tillsammans med all IT på myndigheten.
Du erbjuds
• En långsiktig tjänst i en viktig myndighet
• En dedikerad konsultchef under hela din tid som anställd hos oss på Academic Work för coaching och vägledning i din karriär
Dina arbetsuppgifter
• Erbjuda support via telefon, ärendehanteringssystem och personlig kontakt.
• Hantera IT-relaterade ärenden, inklusive fel, frågor och beställningar.
• Hantera, lösa och följa upp ärenden som inte har kunnat lösas av first line support.
• Utföra administrativa uppgifter, inklusive hantering av IT-utrustning och uppföljning av ärenden.
• Installera hård- och mjukvara.
VI SÖKER DIG SOM
• Gymnasium inom IT eller motsvarande.
• Minst 24 månaders arbetslivserfarenhet inom IT-support eller liknande roll.
• Minst 12 månaders erfarenhet av IT-support inom myndighet inhämtad under de senaste fem (5) åren
• Goda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation och informationssäkerhet.
• Grundkunskaper i MS Office
• Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem (exempelvis Easit BPS eller Artologik Helpdesk).
• Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
För att säkerställa att du har erfarenhet inom en liknande tjänst ska ett referensuppdrag från tidigare uppdrag lämnas. Du behöver alltså förbereda en referens från tidigare liknande uppdrag som vi kan kontakta för att vidimera din kompetens.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
