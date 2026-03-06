IT-supporttekniker till Lagerstedt & Krantz
Lagerstedt & Krantz är en familjeägd koncern grundad 1910 och marknadsledande i Sverige inom VVS-branschen, med växande försäljning i Norden, Europa och USA. Koncernen utvecklar och tillverkar enkla, smarta system för värme- och tappvatten samt kulvert. Verksamheten kombinerar industriell kvalitet med innovationskraft och ett tydligt kundfokus. Kulturen präglas av en långsiktighet och ett ansvarstagande, där medarbetarna får utrymme att påverka, utvecklas samt trivas i vardagen. Som del av en stabil, växande koncern erbjuder Lagerstedt & Krantz en miljö där teknik, affär och verksamhet möts med korta beslutsvägar, stort förtroende och goda möjligheter att omsätta idéer till hållbara lösningar.
Vi på Asta Agency samarbetar med Lagerstedt & Krantz i den här rekryteringsprocessen. Det är ett konsultuppdrag med god möjlighet till anställning hos företaget. Du blir initialt anställd av Asta Agency och arbetar som konsult hos Lagerstedt & Krantz.Om tjänsten
I rollen som IT-supporttekniker blir du en viktig del av Operations-teamet och ser till att vardagen fungerar för cirka 450 medarbetare i en koncern med flera bolag och olika behov. Ärendena varierar och kräver felsökning, analys och ett lösningsorienterat angreppssätt.
Du arbetar i en Microsoft-baserad miljö och hanterar allt från användarsupport till onboarding/offboarding och kvalitet i kontohantering och masterdata. Du tillhör ett team som arbetar nära varandra, hjälps åt och delar kunskap, samtidigt som det finns stort utrymme att ta ansvar, driva förbättringar och utvecklas i takt med att du blir mer självgående.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge användarsupport och felsöka klient- och applikationsrelaterade problem
Hantera onboarding/offboarding samt förändringar vid roll- eller organisationsbyten
Säkerställa kvalitet i kontohantering, licenser och användardata
Arbeta i ärendehanteringssystem och bidra till struktur, dokumentation och förbättrade arbetssätt
Samverka med IT-specialister inom exempelvis infrastruktur, nätverk, moln och säkerhet vid mer komplexa ärenden
Kvalifikationer och egenskaper
För att trivas i rollen behöver du gilla att hjälpa människor och samtidigt tycka om att felsöka dig fram till en lösning när det inte finns en självklar förklaring. Du tar ansvar för dina ärenden från start till mål, dokumenterar längs vägen och ser värdet i ordning och reda. Rollen passar dig som är självgående, nyfiken och initiativtagande. Du har en vilja att utvecklas, lära dig nya saker och bidra till att förbättra arbetssätt och kvalitet i supporten. Du har också en positiv grundinställning och lätt för att samarbeta med både användare och mer seniora kollegor.
Därtill har du:
Mellan 3-5 års erfarenhet inom en IT-support roll i en mindre enterprisemiljö med flera användargrupper och varierade behov.
Vana av felsökning i Windows-/klientmiljö och Microsoft 365.
Grundläggande förståelse för ITSM och arbete i ärendehanteringssystem.
Erfarenhet av utrullning/hantering av datorer och klientmiljö på plats.
Erfarenhet av användar- och accesshantering, exempelvis i Active Directory.
Grundförståelse för infrastruktur, nätverk, servrar och säkerhetsprinciper.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av Intune.
Kunskaper i Azure och molnrelaterad administration.
Kunskap i Power Platform/automation.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid.
Plats: Stockholm, Bromma.
Omfattning: Heltid.
Lön: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till ellen@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
