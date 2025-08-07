IT-supporttekniker till kommunalt bolag
Är du en klippa på IT-support och älskar att göra skillnad? Vi söker dig till ett spännande uppdrag i Skellefteå.
Vill du vara med och bidra till en fungerande vardag för hundratals användare i ett stort kommunalt bolag - samtidigt som du får använda din tekniska kompetens i praktiken? Nu söker vi en lösningsorienterad IT-supporttekniker för ett deltidsuppdrag på 50 % mellan 25 augusti och 24 oktober 2025.
Plats: Skellefteå
Omfattning: 50 % (vardagar 08.00-17.00)
Period: 2025-08-25 - 2025-10-24
Här får du en nyckelroll i hanteringen av skrivare och relaterad utrustning - från beställning till installation, drift och dokumentation. Du blir en viktig länk mellan slutanvändare, leverantörer och IT-avdelningen, och ser till att allt fungerar smidigt och professionellt.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Beställa, planera och samordna installation av skrivare och tillhörande utrustning
• Säkerställa korrekt leverans, konfigurering och driftsättning
• Dokumentera installationer och säkerställa att allt är enligt överenskomna rutiner
• Ge support och vara kontaktperson vid fel eller supportärenden mot leverantör
• Delta i avstämningar (vecko-, månads- och kvartalsvis)
• Hantera tonerbeställningar, felaktiga leveranser och förbättra instruktioner
Vem är du?
Du är en serviceinriktad och strukturerad tekniker som gillar att ha koll på läget och se till att saker blir gjorda - på rätt sätt. Du trivs i samarbeten men tar också eget ansvar. Du är pedagogisk, lyhörd och har ett professionellt bemötande - oavsett om det handlar om en slutanvändare, en kollega eller en leverantör.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av IT-support, särskilt inom hårdvara och nätverk
• God kunskap om Windows och kringutrustning som skrivare och nätverkskomponenter
• Förståelse för ITIL-processer som incidenthantering och change management
• Vana att dokumentera tydligt och arbeta i ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av Active Directory och fjärrsupportverktyg som TeamViewer eller RDP
• God svenska i tal och skrift
• Förmåga att snabbt sätta dig in i verksamhetens behov och omsätta det i lösningar
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Fanny Davidsson 072-177 37 13.
Om verksamheten
Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Vi är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag som är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension. Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid.
