IT-supporttekniker
Devcore AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devcore AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Vi söker nu en IT-supporttekniker till vår driftavdelning på DevCore. I rollen kommer du att ansvara för hela IT-miljön hos våra kunder - från IoT-utrustning till serverkluster och molntjänster.
Arbetsuppgifterna omfattar även inköp, klientsupport och hårdvaruhantering. Driftavdelningen arbetar både internt och ute hos kund, vilket innebär att du förväntas trivas i en kundnära roll och uppskatta att arbeta på plats hos kunder för att lösa deras IT-relaterade behov. Tjänsten avser en heltidsanställning med en arbetstid på 40 timmar per vecka.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Microsoft 365, Entra ID och Azure
Nätverk, Brandväggar, Wifi
Klientdatorer (PC, Mac) och Windows Server
Säkerhetslösningar och backuptjänster
Vem är du?Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av liknande roll
Tekniska kunskaper inom Windows (klient och server)
Tekniska kunskaper inom Microsoft 365 (t.ex. administration av användare, licenshantering, regler och MFA)
Tekniska kunskaper inom nätverk (t.ex. installation, konfiguration och drift av switch accesspunkter och brandväggar)
Domän/DNS hantering.
Backup best practice/administration
Hantering av Azure resurser, Entra ID och conditional access?
Tekniska kunskaper inom RMM och MDM
Flytande kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
Meriterande
Erfarenhet av MAC och Linux.
Best practice kring IT säkerhet EDR, MDR m.m.
Erfarenhet av Watchguard Network Security, VmWare Certified Professional, Veeam Certified Engineer och Microsoft 365 Certified (Fundamentals eller bättre) Dina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och prestigelös. Du trivs i en kundnära roll och är inte rädd för att bygga relationer.
För att lyckas i rollen har du god kommunikativ förmåga och kan på ett pedagogiskt sätt förklara IT för olika målgrupper. Du har ett genuint teknikintresse, en naturlig känsla för affärer och uppskattar den sociala dimensionen av kundkontakt. Du arbetar professionellt, sätter kunden i fokus och strävar alltid efter att leverera en högkvalitativ kundupplevelse. Vidare är du självgående och har lätt för att hantera flera uppdrag parallellt.
Känner du dig osäker på om du uppfyller alla krav? Tveka inte att söka ändå. I vår rekryteringsprocess värderar vi personliga egenskaper högt - ofta lika högt som formell kompetens.
Rekryteringsprocess
Vår rekryteringsprocess består av flera steg och inkluderar, utöver personliga intervjuer, tekniska avstämningar, personlighetstester och begåvningstester samt referenstagning.
Som en del av processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidater. Detta görs för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för både våra kunder och medarbetare.
Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du:
Möjlighet att påverka din egen utveckling
En nära och samarbetsinriktad arbetsmiljö
Flexibla arbetstider och god balans mellan arbete och fritid
Ett familjärt kontor i centrala Stockholm
Generösa friskvårdsförmåner och trygga anställningsvillkor
En arbetsplats med högt i tak och stark gemenskap
Om DevCore
Vi är ett IT-konsultbolag som har funnits sedan år 2000 och har vuxit till cirka 60 anställda, med bred kompetens och en låg personalomsättning. Vi är ett ekonomiskt stabilt företag som har Soliditets AAA-rating.
DevCores team av utvecklare jobbar antingen in-house hos oss eller bistår företag som deltidskonsulter med allt från avancerad system- och webbutveckling till affärssystems-implementationer, data-analyser, integrationer och rapporteringslösningar.
DevCore har även ett team av duktiga nätverks- och supporttekniker som bistår företag med drift av deras IT-miljöer. Vi hjälper kunder med infrastruktur, installationer, uppgraderingar, uppsättningar av nya kontor, brandväggar, serverdrift, backuper, återställningar och kontinuerlig PC-support.
DevCore AB är en stolt partner till Microsoft, Salesforce, Umbraco, Episerver/Optimizely och WatchGuard. Vi bygger även egna appar till Salesforce och SharePoint. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devcore AB
https://jobb.devcore.se
Brunnsgatan 21B (visa karta
)
111 38 STOCKHOLM Arbetsplats
DevCore AB Jobbnummer
9845802