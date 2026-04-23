IT-support (sommarjobb)
Om Onitio
Onitio är en nordisk IT-koncern som ägs av det norska investmentbolaget Aars, med cirka 1 500 medarbetare, varav omkring 500 i Sverige. Vi levererar innovativa IT-tjänster och lösningar inom tre affärsområden:
Onitio Technology Services - installation, support och underhåll
Onitio Workforce Services & Consulting - bemanning och flexibel resursförsörjning inom IT
Onitio Solutions - digital transformation och IT-innovation
Med kontor från Malmö till Luleå kombinerar vi teknisk kompetens med innovation och starkt kundfokus. Hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet - exempelvis består 98 % av vår fordonsflotta av elbilar.
Hos Onitio blir du en del av ett dynamiskt nordiskt team där mångfald och inkludering är centrala värden.
Om rollen
Till sommaren söker vi IT-supportmedarbetare för uppdrag hos våra kunder i centrala Stockholm under perioden vecka 27-33.
I rollen som IT-support arbetar du ute hos kund, nära verksamheten och användarna, där du hjälper till att lösa IT-relaterade frågor direkt på plats. Rollen är praktisk och serviceinriktad och passar dig som trivs med att arbeta hands-on, ta ansvar och bidra till en fungerande IT-vardag i en professionell miljö.Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med att:
Ge IT-support till användare gällande hårdvara och mjukvara
Felsöka och åtgärda tekniska problem på plats
Installera, konfigurera och underhålla datorer och annan IT-utrustning
Hantera och hålla ordning på IT-inventarier
Stötta i enklare administrativa IT-relaterade ärenden
Vem vi tror att du är
Vi tror att du har ett genuint intresse för IT och gärna viss erfarenhet av IT-support, servicedesk eller liknande. Du gillar att hjälpa andra, tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till ett gott samarbete. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav, då du har daglig kontakt med både användare och kollegor på båda språken. För rollen krävs även att du har en avslutad gymnasieutbildning.
Rollen passar dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och arbetar strukturerat. Du trivs med att ha kontakt med användare. Studerar du systemvetenskap eller liknande och vill testa dina kunskaper i praktiken är detta ett utmärkt sommarjobb.Så ansöker du
Oavsett bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet - hos oss är du välkommen!
Vill du vara med och forma framtidens IT-landskap? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta Sofia Karlsson på sofia.karlsson@onitio.com
. Urvalet sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroller via Fortcheck.
Läs mer om oss på vår hemsida eller följ oss på LinkedIn.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onitio Sverige AB
(org.nr 556549-7541)
Ranhammarsvägen 21 (visa karta
)
168 67 BROMMA Arbetsplats
Sofia Karlsson sofia.karlsson@onitio.com Jobbnummer
9871748