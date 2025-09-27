IT-Strateg till Digital & IT
2025-09-27
Är du redo att ta plats i en växande IT-organisation där innovation och utveckling står i centrum? Som IT-strateg med fokus på AI får du möjlighet att påverka LKAB:s resa mot en mer hållbar och digitaliserad framtid.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Du blir länken mellan IT och verksamheten, en strateg, inspiratör och koordinator i ett. Genom omvärldsbevakning, dialog och samarbete identifierar du var AI kan skapa störst nytta och ser till att initiativen inte stannar på pappret. Du utvecklar och förvaltar vår AI-strategi och roadmap, och säkerställer att rätt kompetenser och resurser mobiliseras för att lyckas. Du är den drivande kraften som ser till att vi går från idé till handling och att AI skapar verkligt värde för LKAB.
Arbetet innefattar även
- Följa AI-utvecklingen och översätta globala trender till konkreta möjligheter för LKAB.
- Arbeta nära verksamheten för att förstå behov och identifiera AI-drivna lösningar.
- Inspirera och utbilda organisationen för att bygga en kultur som är redo att ta till sig AI.
- Koordinera interna och externa resurser för att driva AI-initiativ framåt.
- Säkerställa att etiska riktlinjer och dataskyddsfrågor beaktas i alla AI-satsningar.
Det här har du med dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett strategiskt och analytiskt förhållningssätt, med förmåga att bryta ner komplexa problem och identifiera var AI kan skapa störst nytta. Du tar ansvar och driver arbetet framåt med tydligt ägarskap, från idé till genomförande.
Du är en skicklig relationsbyggare som samarbetar effektivt över organisatoriska gränser. Genom tydlig och engagerande kommunikation inspirerar du andra och gör AI begripligt för hela organisationen. Du har en stark vilja att utveckla verksamheten och håller dig nyfiken och uppdaterad inom området, samtidigt som du delar med dig av din kunskap och bidrar till en lärande kultur.
Du har även med dig
- Högskole- eller universitetsutbildning inom IT, datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande.
- Praktisk erfarenhet av att arbeta med AI, gärna med Copilot eller liknande verktyg
- Erfarenhet av strategiskt arbete och förändringsledning
- Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och bygga relationer mellan IT och verksamhet.
- Erfarenhet av att leda eller koordinera projekt inom IT, digitalisering eller AI
- Goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
- B-körkort (krav för alla tjänster inom LKAB)
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Luleå, Kiruna, Gällivare
Omfattning: Heltid, måndag-fredag
Kontakt: Daniel Berglund, CIO/CDO Digital & IT, daniel.berglund@lkab.com
, 073 030 81 02.
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Malmberget/Luleå
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus.
