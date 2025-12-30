IT-specialist inom Windowsmiljö
Eccera har just nu flera kunder i Stockholm som är i behov av supporttekniker på 3rd line nivå.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Som tekniker på 3rd line arbetar du bland annat med systemförbättringar, drift och underhåll av operativsystem och produktapplikationer i olika IT-miljöer.
Dessutom hjälper du till med nyinstallationer, uppgraderingar och andra typer av förbättringsarbeten.
Din profil och kvalifikationer
För att lyckas i din roll som tekniker inom 3rd line / senior IT-tekniker har du en naturlig känsla för service och trivs med att arbeta kvalitativt och långsiktigt. Du gillar att arbeta både individuellt samt som en del i en grupp. Du är väl införstådd med vikten av processer och dokumentation. Du är lyhörd samt utrustad med ett riktigt starkt driv. Det faller sig naturligt för dig att se effektiviserings- och förbättringsmöjligheter och du har ett brinnande tekniskt intresse. Du har erfarenhet av drift och support, och vi ser gärna att du drivit olika förändringsprojekt tidigare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Kvalifikationer
3-5 års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Windows Server (Infrastruktur samt inbyggda funktioner)
Powershell, VB script
Microsoft Office365
Erfarenhet av installation, drift, felsökning, underhåll av större Windows server miljöer
Erfarenhet av installation, drift, felsökning, underhåll av 3:e parts applikationer på Windows
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Microsoft SQL-server
Microsoft Azure
Microsoft Exchange
Server virtualisering (VMware eller HyperV)
Citrix/Cisco produkter
Kunskap och erfarenhet av lagringslöningar
Klientmanagering
Kunskap och erfarenhet av arbete enligt ITIL
Certifieringar från Microsoft eller andra relevanta certifieringar
Körkort B
Högskoleutbildning med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi anser likvärdig
LÅTER DET INTRESSANT?Vi hanterar ansökningar löpande så registrera din ansökan redan idag.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Julieth Escobar julieth.escobar@eccera.com Jobbnummer
9666031