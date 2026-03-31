IT-säkerhetsspecialist
Soros Consulting AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-03-31
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren IT-säkerhetsspecialist till ett långsiktigt konsultuppdrag där du får arbeta i en central funktion med ansvar för informations- och cybersäkerhet i en samhällskritisk verksamhet.
Detta uppdrag passar dig som har flera års erfarenhet inom IT- och informationssäkerhet och som vill arbeta både strategiskt och operativt i en komplex och utvecklingsintensiv miljö.
Om uppdraget
Du kommer att tillhöra en central säkerhetsfunktion med övergripande ansvar för att kravställa, stödja, samordna och följa upp arbetet inom informations- och IT-säkerhet.
Fokus ligger på att säkerställa att säkerhetskrav uppfylls vid utveckling och förändring av IT-system. Du arbetar nära både projekt, förvaltning och verksamhet för att säkerställa att system och information hanteras säkert genom hela livscykeln.
Rollen innebär även att bidra till att effektivisera och utveckla processer kopplade till säkerhetsgranskning och drifttillstånd. Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta med administration, förvaltning och utveckling av processer och arbetssätt inom IT-säkerhet
Stötta utvecklingsprojekt i att säkerställa att IT-säkerhetskrav uppfylls
Granska IT-system inför driftsättning
Analysera komplexa underlag och identifiera säkerhetsrisker
Ta fram och formulera säkerhetskrav samt rekommendationer
Ta fram beslutsunderlag till informationssäkerhetsansvariga
Samarbeta med andra specialister och IT-funktioner
Bidra till utveckling av styrning och metodik inom informationssäkerhet Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Minst 5 års erfarenhet av arbete som granskare inom informations- och/eller IT-säkerhet
Minst 3 års erfarenhet av att kommunicera säkerhetsrelaterade frågeställningar med beslutsfattare
Minst 3 års erfarenhet av att skriva granskningsrapporter med identifierade brister och åtgärdsförslag
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande erfarenhet
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av säkerhetsarbete inom IT-förvaltning eller IT Service Management
Erfarenhet av säkerhetsarbete i agila utvecklings- och driftmiljöer
Erfarenhet av arbete med ledningssystem för informationssäkerhet och styrande dokument Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har stark analytisk förmåga
Är strukturerad och noggrann
Har god samarbetsförmåga
Är kommunikativ och kan förmedla komplex information på ett tydligt sätt
Har ett helhetsperspektiv på informationssäkerhet
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Placering: Sundbyberg
Distansarbete: Upp till 50 % enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Genom ett nära samarbete med både kunder och kandidater säkerställer vi en professionell och kvalitativ process från första kontakt till signerat uppdrag.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9831475