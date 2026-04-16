IT-Säkerhetshandläggare
2026-04-16
OM TJÄNSTEN
IT-säkerhetshandläggaren tillhör Underrättelse- och Säkerhetsavdelningen (A2) vid Norrbottens flygflottiljs stab. Flottiljstaben består av ett åttiotal medarbetare, varav ca tio stycken är placerade vid Underrättelse- och Säkerhetsavdelningen. En av avdelningens huvuduppgifter är säkerhetstjänst där IT säkerhetshandläggaren direkt under IT-säkerhetschefen arbetar med IT-säkerheten vid Luleå Garnison.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen i administrativa uppgifter med höga krav på noggrannhet. Du ska ha god förmåga att arbeta med styrande dokumentation samt regelverk. Under IT-säkerhetschefens ledning jobbar du förebyggande och aktivt med förbandets och garnisonens IT-säkerhetsarbete omfattande analyser, planering, upprättande av verksamhetsregler, bestämmelser och genomförande. Arbetet innebär även att delta i interna IT-säkerhetskontroller samt att utbilda i IT-säkerhetstjänst.Publiceringsdatum2026-04-16Kvalifikationer
För tjänsten relevant eftergymnasial utbildning inom IT-säkerhet, informationssäkerhet eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet inom IT-säkerhet och informationssäkerhet
Kunskap om IT-säkerhet och informationssäkerhet
Minst gymnasial utbildning med godkända slutbetyg
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God datorvana
Körkort BDina personliga egenskaper
Du är en person med ett gott omdöme, du har ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande. Ditt utvecklade ordningssinne hjälper dig att skapa struktur och du är en person med stor noggrannhet. Du har en hög social förmåga och du finner det naturligt att arbeta utåtriktat och tillsammans med andra och du har god samarbetsförmåga. För att du ska trivas hos oss är det är viktigt att du känner stort ansvar för både dina egna arbetsuppgifter som såväl det gemensamma resultatet.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Utbildning i militär säkerhetstjänst
Kunskaper inom IT-säkerhet och informationssäkerhet
Utbildning på system ISUS och VIDAR.
Erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplanering
Civila utbildningar och certifieringar inom IT-säkerhetsområdet
Erfarenhet i att utbilda och föreläsaÖvrig information
Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Civil befattnin
Lön: Individuell lönesättnin.
Arbetsort: Luleå
Upplysningar om befattningen lämnas av:
Major Lars Olofsson C A2, 0920-234225
Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av:
HR-generalist Anton Eliasson, nås via F 21 växel 0920-23 40 00
Fackliga representanter
OF, OFR-S, SEKO och SACO nås via F 21 växel 0920-23 40 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-05-04. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev.
I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122827". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
971 73 LULEÅ
