IT-säkerhetsansvarig till Specialfastigheter
2025-09-03
Brinner du för säkerhet och vill vara med och driva det strategiska IT-säkerhetsarbetet framåt på Specialfastigheter? Då är det kanske dig vi söker! Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar säkerhetsfastigheter. I fastighetsportföljen ingår bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Trelleborg i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 300 medarbetare. Vi växer snabbt och vår projektportfölj om 32 miljarder innebär fler spännande projekt än någonsin. Nu söker vi därför fler nyfikna och drivna personer som vill vara en del av vår resa. Välkommen till oss!Om tjänsten
IT-säkerhet är ett prioriterat och viktigt område på Specialfastigheter och vi söker nu en erfaren IT-säkerhetsansvarig till Linköping eller Stockholm som ska förstärka och fortsätta utveckla vårt IT-säkerhetsarbete. Specialfastigheter är marknadsledande inom säkerhetsfastigheter och säkerhet är en av våra mest prioriterade frågor. Säkerhetsenheten, där denna roll är placerad, arbetar företagsövergripande med det systematiska säkerhetsarbetet, där informationssäkerhet, IT-säkerhet, personalssäkerhet och säkerhetsskydd utgör centrala delar.
Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för IT-säkerhetsområdet på Specialfastigheter. Du kommer att tillhöra en arbetsgrupp bestående av specialister och ansvarigroller inom säkerhet. Du kommer också att ha nära samarbete med nyckelroller inom enheterna IT infrastruktur och IT verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Att driva det strategiska och övergripande IT-säkerhetsarbetet
Att hantera, leda, styra och utveckla områdets rutiner, processer, kravställningar, riktlinjer och regelverk
Att initiera, driva och följa upp säkerhetshöjande aktiviteter
Att tillsammans med övriga ansvarigroller inom enheten granska analysera, utvärdera och förbättra processer och arbetsmetoder
Att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser
Att delta i kravställning och upphandling av nya produkter och tjänster
Om dig
För att vara framgångsrik i rollen har du:
Tidigare arbetat med IT-säkerhet på strategisk nivå i komplexa IT-miljöer
Mycket god förståelse för informationssäkerhet och ISO27001
Flerårig erfarenhet av arbete inom liknande uppgifter och ansvar som beskrivs ovan
Tidigare arbetat med och känner dig trygg med att upprätta, hantera och utveckla riktlinjer och regelverk inom IT-säkerhet
God förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar och att se uppgifter ur ett helhetsperspektiv
God förmåga att leda och samordna mindre uppdrag och arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt
Det är meriterande om du har:
Relevant certifiering inom IT-säkerhet
Kunskap inom riskhantering och sårbarhetsanalyser
Kunskap inom OT-säkerhet erfarenhet av att hålla utbildningar
Erfarenhet från verksamhet med höga säkerhetskrav
Kunskap om standarder inom informations- och IT-säkerhet, såsom ISO 27000, CIS Controls, NIST 800
För att bli framgångsrik i rollen krävs att du är självgående i ditt arbete, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har en stark analytisk förmåga. Samtidigt har du lätt för att skapa relationer och samarbeta med andra. Som person är du öppen, social och kan arbeta med flera uppgifter parallellt.
Placering
Din placeringsort är Linköping eller Stockholm men då vi har fastigheter i hela landet ingår resor i tjänsten.
Ansökan & övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2025-09-28. Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen
Vi påbörjar urvalsarbetet efter att ansökningstiden har gått ut. Därefter kontaktar vi aktuella kandidater för att boka in intervjuer. Inför en eventuell anställning genomför vi en särskild säkerhetsbedömning där vi utför ett säkerhetssamtal och granskar lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Innan anställning gör vi även alkohol- och drogtest via vår företagshälsovård. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).
Fackliga företrädare
Akademikerföreningen: Martin Siljehult, 010-788 63 60
Unionen: Patrik Svensson, 010-788 63 42
SEKO: Roger Törngren, tel. 010-788 62 78
Ledarna: Fredrik Persson, tel 010-788 62 28
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: maria.cederlow@specialfastigheter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialfastigheter Sverige AB
(org.nr 556537-5945), https://www.specialfastigheter.se/
Torsgatan 21 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Kontor Kontakt
Avdelningschef IT och Säkerhet
Masoomeh Antonsson masse.antonsson@specialfastigheter.se 010-788 62 32 Jobbnummer
9489603