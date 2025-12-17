IT-Projektledare till Textilia
Textilia Group står inför en av sina mest avgörande digitala satsningar - att införa ett nytt, egenutvecklat verksamhetssystem i Sverige.
Det är ett komplext system med stark koppling till produktion, logistik och affärsflöden. Vi söker nu en erfaren projektledare som vill spela en central roll i att forma framtidens arbetssätt inom koncernen.
Ett uppdrag i hjärtat av verksamheten
Som projektledare får du det övergripande ansvaret för att driva införandet i Sverige utifrån redan definierade krav och processer. Fokus är att anpassa, samordna och förankra lösningen i en ny verksamhetsmiljö. Det handlar om att förstå verksamheten på djupet, översätta processer till krav, samordna delprojekt och hålla ihop helheten.
Du leder projektet i nära samarbete med verksamhetsföreträdare, delprojektledare, IT och ledning. Rollen innebär också att du förbereder beslutsunderlag, rapporterar till styrgrupp och ser till att projektet har rätt förutsättningar i alla faser.
Projektet är affärskritiskt och berör flera delar av verksamheten. Här får du kombinera din erfarenhet av struktur och metod med förmågan att möta människor, skapa förståelse och driva förändring.
Det här kommer du att göra
- Leda och koordinera införandet av ett nytt verksamhetsnära IT-stöd inom produktion
- Säkerställa att krav, tidplan och leveranser håller hög kvalitet
- Samordna intressenter på strategisk, taktisk och operativ nivå
- Driva förändringsarbete, kommunikation och förankring i organisationen
- Följa upp, rapportera status och ta fram beslutsunderlag till styrgrupp
- Koppla ihop projektet med kringliggande system och dataflöden, exempelvis Data Warehouse och Power BI
Du utgår från vårt svenska huvudkontor i Örebro eller någon av våra andra orter, och du kommer att resa i viss utsträckning både inom Sverige och till vårt huvudkontor utanför Köpenhamn.Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Du är en trygg och erfaren projektledare med dokumenterad framgång i att leda större IT- eller digitaliseringsprojekt, gärna i produktionsnära miljöer eller internationella organisationer.
Vi tror att du har:
- Erfarenhet av att driva komplexa projekt från start till mål
- God förståelse för kravställning och processarbete i verksamheten
- Förmåga att överblicka helheten och samtidigt förstå detaljerna som gör skillnad
- Erfarenhet av förändringsledning och kommunikation på flera nivåer
- Kunskap om både agila och traditionella projektmodeller (exempelvis XLPM, PPS eller Props)
- Flytande svenska och engelska; danska är meriterande
Teknisk förståelse är viktigt - men ännu viktigare är din förmåga att lyssna, analysera och skapa struktur i komplexa sammanhang. Du kan stå på ett tvätteri och förstå varför en läsare inte fungerar, men också se hur det påverkar hela affärsflödet. Du vågar ifrågasätta, tänka nytt och samtidigt hålla fokus på resultat.
Varför Textilia?
Textilia Group befinner sig i en stark tillväxtresa i Norden. Vi har nyligen expanderat till Norge och stärker nu våra arbetssätt, strukturer och projektstyrning. Här får du vara med och bygga upp projektorganisationen i Sverige, etablera nya arbetssätt och skapa långsiktig nytta för hela koncernen.
Det är en roll med stort ansvar, breda kontaktytor och verklig påverkan. Du kommer in i en fas där tempot är högt, förtroendet stort och möjligheten att bidra ännu större. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Det här är en långsiktig roll i en koncern i tillväxt. Efter projektet kommer du att spela en viktig roll i hur vi vidareutvecklar våra arbetssätt och framtida satsningar.
Vi erbjuder goda villkor, friskvårdsbidrag och framför allt chansen att vara en del av en organisation där IT och verksamhetsutveckling går hand i hand - där du får vara med och göra skillnad på riktigt.
Information om ansökan
Textilia samarbetar med AxÖ Consulting i denna rekrytering. Urval sker löpande, så vänta inte med att ansöka. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Axel Johansson på axel.johansson@axoconsulting.se
eller 0733-832885.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
