IT-Projektledare till Quest Consulting
2025-08-12
Vi söker för kunds räkning en erfaren projektledare för att utveckla en ny betalningsstjänst. Vår kunds ansvar är att tillhandahålla ett sammanhållet åtagande för utveckling, vidareutveckling och drift av tjänsten i kundens miljöer. Utvecklingsarbetet ska, med utgångspunkt i produkten Solon Tax, till största delen ske av inhyrda medarbetare.
Du kommer att ha en placering på en sektion som arbetar med it-lösningarna för kunden. Utvecklingsverksamheten är organiserad i ett projekt bestående av sex team med olika ansvarsområden.
Projektledaren ansvarar för att:
planera, leda, samordna, följa upp och rapportera aktiviteter inom projektet.
säkerställa resurser inom projektet.
ta fram och följa upp projektets budget.
vara föredragande på styrgruppsmöten.
ta fram och stå för projektets styrning och metodik enligt kundens projektmodell
Kundens it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas.
Skallkrav:
Minst 8 års arbetslivserfarenhet projektledning av mjukvaruutveckling
Minst 5 års erfarenhet av projekt med ansvar för ekonomi och personalplanering
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med agil mjukvaruutveckling av tex Scrum
Meriterande krav:
Certifiering som projektledare
Certifiering som projektledare

Erfarenhet av stor organisation med minst 5000 anställda
Ha ledaregenskaper samt vara drivande och resultatinriktad.
Ha god förmåga att kommunicera med människor på alla nivåer och lätt för att uttrycka sig i tal och skrift, samt ha relationsbyggande färdigheter och god samarbetsförmåga.
Vara strukturerad samt ha en god förmåga att planera och bygga projektorganisation.
Ha analytiskt och kritiskt tänkande - för att utvärdera och studera projektbehov och teamframsteg.
Vara flexibel och öppen för förändring.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659)
9454664