IT-Projektledare - Luleå

Modernera är ett modernt företag inom rekrytering och bemanning. Besök oss på www.modernera.se.
För en av våra kunders räkning söker vi nu en IT-Projektledare. Vår kund är ett väletablerat konsultbolag med stark ekonomi. Företaget erbjuder intressanta uppdrag inom offentlig sektor, med fokus på samhällsnyttiga tillämpningar, samt en trygg anställning med kollektivavtal. Företaget har varit i drift sedan 2003 och har idag cirka 100 medarbetare.
Du kommer att arbeta i trevliga lokaler i centrala Luleå, med alternativet att även jobba hemifrån.
Som projektledare kommer du att leda och driva diverse utvecklings- och automatiseringsprojekt hos företagets kunder. Dessa projekt involverar ofta kravhantering och implementering av nya IT-lösningar med den senaste tekniken. Kunderna arbetar enligt agila arbetsmetoder och ramverk som DevOps, Continuous Delivery, Scrum och Kanban, samt använder tekniker som Java, Python med flera.
Vi söker dig som:
• har upp till 5 års erfarenhet inom projektledning och/eller förvaltningsledning inom IT
• har god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande om:
• innehar en universitetsexamen eller motsvarande inom IT
• du har erfarenhet från internationella projekt med flera intressenter
• du har erfarenhet av agila arbetsmetoder och ramverk som DevOps, Continuous Delivery, Scrum eller Kanban.
Du får:
• intressanta uppdrag med samhällsnyttiga tillämpningar
• en anställning på ett företag med stabila kundrelationer och goda samarbeten
• balans mellan arbete och fritid
• en individuell kompetensutveckling som är unik för dig och din karriärbana
• en trygg anställning med kollektivavtal och attraktiva förmåner
• en lönemodell som kombinerar anställningstrygghet med rörlig kompensation och vinstdelning
• en platt organisation med nära till ledningen och stor möjlighet till inflytande
Du kommer att bli anställd direkt hos vår kund, på heltid. Provanställningen övergår till en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
Skriv "IT-Projektledare - Luleå" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: info@modernera.se
Detta är ett heltidsjobb.
972 36 LULEÅ
