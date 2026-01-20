IT-projektledare - Digitalisering & IT-utveckling

TO Be Done AB / Datajobb / Stockholm
2026-01-20


IT-projektledare - Konsultuppdrag (100%)
Omfattning: 100%
Anställningsform: Konsultuppdrag
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ort: Stockholm/hybrid
Om rollen
Vi söker nu en erfaren IT-projektledare som vill arbeta inom ramavtal med spännande uppdrag inom digitalisering och IT-utveckling. Du kommer att leda och samordna projekt från förstudie till införande, ofta i samverkan med flera interna team och externa leverantörer.
Uppdragen varierar men omfattar vanligtvis verksamhetskritiska IT-system, integrationer, molnlösningar och digitala tjänster.

Dina arbetsuppgifter
Leda och driva IT-projekt från start till leverans
Planera, följa upp och rapportera tid, budget och kvalitet
Samordna interna resurser och externa leverantörer
Ansvara för kommunikation med intressenter och styrgrupp
Säkerställa dokumentation, kunskapsöverföring och överlämning till förvaltning

Kvalifikationer
Minst 5-8 års erfarenhet som IT-projektledare
Erfarenhet av att leda komplexa IT- eller digitaliseringsprojekt
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Vana att arbeta strukturerat med flera parallella aktiviteter

Meriterande
Erfarenhet av offentlig sektor eller större organisationer
Kunskap om agila arbetssätt (Scrum, SAFe)
Erfarenhet av upphandling, kravställning eller leverantörsstyrning

Så ansöker du
Är du intresserad av att arbeta som konsult hos oss? Skicka gärna in din ansökan! Observera att vi tyvärr inte tar emot underkonsulter.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: rekrytering@tobedone.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TO Be Done AB (org.nr 559376-4730)

Jobbnummer
9695646

