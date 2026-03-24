IT-koordinator sökes till myndighet
2026-03-24
Är du en teknisk person som trivs i gränslandet mellan IT, fastighet och verksamhet? Vill du ta ett tydligt operativt ansvar och driva tekniska leveranser hela vägen från behov till färdig lösning? Då kan detta vara uppdraget för dig.Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Perido söker en IT-koordinator till en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Myndigheten står mitt i en stor teknisk omställning - från tung och komplex arkitektur till en mer flexibel, skalbar och eventdriven miljö. Tjänsten är placerad på myndighetens kontor i Norrköping, med viss möjlighet till distansarbete. Innan start av tjänst sker säkerhetsprövning.Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med teknisk projektledning inom bland annat IT-infrastruktur, nätverk och säkerhetstekniska system på systemnivå, såsom passersystem, kamera och larm.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Fånga upp och förstå fastighetsprojektens behov av IT-infrastruktur
Delta i projektmöten och vara kontaktperson för IT gentemot den lokala projektledningen
Analysera behov, beställa, samordna och kvalitetssäkra IT-leveranser i projekten
Ha löpande kontakt med både interna och externa leverantörer för att säkerställa att leveranser följer plan och process
Samordna, följa upp och godkänna leveranser
Hålla verksamhet och projekt uppdaterade om beslutade, pågående och kommande leveranser
Stötta lokala IT-tekniker vid leveranser och felsökning
Rapportera status, risker och avvikelser samt lyfta frågor vid behov
Ta fram tekniska underlag, planer och beslutsstöd
Arbeta nära IT-, säkerhets- och fastighetsfunktioner
Dina egenskaper
För att lyckas i uppdraget är du strukturerad, ansvarstagande och van att driva frågor självständigt. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är lösningsorienterad, trygg i beslutsfattande och har lätt för att skapa förtroende hos både verksamhet och leverantörer. Det här är en perfekt roll för dig som har några års erfarenhet i bagaget och vill fortsätta utvecklas och växa i rollen över tid.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Minst tre års dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som exempelvis IT-koordinator eller teknisk projektledare
Erfarenhet av tekniska leveranser i fastighetsnära projekt
Praktisk erfarenhet inom IT-infrastruktur, nätverk och säkerhetsteknik
Erfarenhet av leverantörsstyrning och uppföljning av externa parter
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Giltig projektledningscertifiering såsom PMP, PRINCE2, IPMA eller likvärdig
Erfarenhet av eller certifiering inom XLPM (eXtreme Lean Project Management)
Erfarenhet av projekt där offentlig upphandling (LOU eller motsvarande) tillämpats
Omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader genom Perido, därefter med ambition att överrekryteras till kunden. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
Ange alltid tjänstens referensnummer 35681 i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
