IT-konsulter till kund i Kungsbacka
Har du tidigare erfarenhet att ge IT-support via telefon? Då har vi det perfekta uppdraget för dig i Kungsbacka. Varmt välkommen med din ansökan, redan idag! Om uppdraget
Vår kund i Kungsbacka söker nu två IT-konsulter, som är tillgängliga för att arbeta heltid. Vi önskar att du finns tillgänglig omgående, men senast 2025-09-30 och sedan kommer uppdraget att pågå cirka ett år framåt. Arbetet sker på plats i kundens lokaler i Kungsbacka och arbetstiderna är vardagar kl 08:00-17:00Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
I rollen som IT-konsult kommer du arbeta med att ge 1:a-linjens support till kundens samtliga användare via telefon med hjälp av fjärrstyrning, ärendehanteringssystem, kundmottagning eller ute på plats hos kundens verksamheter. Utöver detta kommer du att ha följande arbetsuppgifter:
Kunden har en renodlad Microsoft-miljö där IT-supporten främst ger support på Windows och M365
IT-supporten har även grundläggande support/felavhjälpning för skrivare och AV-utrustning Kvalifikationer
Minst ett (1) års erfarenhet av liknande uppdrag
Du ska ha praktisk erfarenhet av att ge IT-support via fjärrstyrning
Erfarenhet av att ge IT-support via telefon
God förmåga att kommunicera både verbalt och skriftligt på svenska
Praktisk erfarenhet av att hantera supportärenden via ärendehanteringssystem
Fullföljd gymnasieutbildning
Du ska vara ansvarstagande och punktlig
Ska ha ett uttalat kundfokus och utmärkt förmåga att bemöta kunder professionellt
B-körkort
Du ska kunna arbeta enligt kundens processer och arbetssätt
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärne upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 4/9.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Elvira Henningsson, elvira.henningsson@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 076 013 22 00
