IT-konsult Stockholm

2025-09-26
Vill du vara en del av ett team som satsar stenhårt mot att blir Sveriges Bästa Support? Då har du hittat rätt:
Om Diflex
Diflex är ett starkt växande bolag med sin bas i Ängelholm men från januari 2026 även med kontor i Stockholm, Diflex levererar hosting- och IT tjänster av hög kvalité till små och medelstora företag. Diflex jobbar med ett brett utbud av tjänster och vi förser våra kunder med IT-support, serverdrift, licenser, molntjänster (Microsoft 365), nätverk samt datorhårdvara. Idag är vi ca 35 anställda men vi växer stadigt med ca 10% per år.
Om att arbeta på Diflex
Att arbeta på Diflex är båda utvecklande och utmanande, vi erbjuder en spännande arbetsplats där du jobbar i ett team med ca 15 personer. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till avancemang.
Om denna tjänst
Vi ska nu starta en filial i Stockholm och vi behöver duktig tekniker i vår team på plats i Stockholm. Arbetet inkluderar både kundkontakt och tekniskt arbete med att konfigurera servrar, nätverks utrustning och olika system så som: Intune, SharePoint m.m.
Om Dig som söker
Du ska ha god social kompetens! Du ska antingen ha en utbildning inom IT eller ha tidigare arbetat med ett liknande arbete.
Du behöver ha B körkort samt ett stort intresse för IT och teknik, du behöver prata flytande svenska då i princip alla våra kunder är baserade i Sverige. Vi ser gärna att du bor i Stockholm med omnejd.
Om din ansökan
För att kvalificera dig till detta jobb vill vi att du skickar in en ansökan till jobb@diflex.se
med CV och personligt brev. Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla information om tidigare arbetslivserfarenheter.
Om denna ansökningsprocess
Vi kommer att ta in ansökningar omgående då vi är i brådskande behov av flera medarbetare, vi kan avsluta rekryteringsprocessen i förtid om vi hittar lämpliga kandidater.
Varmt välkommen med Din ansökan!
//Daniel Ivarsson
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: jobb@diflex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IT-konsult Stockholm".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diflex AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Daniel Ivarsson daniel.ivarsson@diflex.se 0733839363
