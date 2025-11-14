IT-Infrastructure Security Specialist
Consultingit Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consultingit Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sollentuna
, Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom cybersäkerhet samtidigt som du arbetar nära modern infrastruktur i en internationell miljö? Här får du en roll där du verkligen ser effekten av ditt arbete. Du blir en del av en organisation som värdesätter kvalitet, lärande och långsiktighet, och där säkerhet är en central del av verksamhetens framgång.
Om rollen:
Du arbetar i skärningspunkten mellan lokal IT och global säkerhet. Det innebär att du både får arbeta hands-on i infrastrukturen och delta i analyser, förbättringar och säkerhetsrelaterade initiativ. Miljön är tekniskt varierad med tydliga processer och höga krav. Perfekt för dig som vill växa och bygga bred teknisk och säkerhetsmässig kompetens.
Dina arbetsuppgifter: Implementera och förbättra säkerhetskonfigurationer enligt gällande standarder (CIS, NIST, ISO 27001)
Vara stöd och rådgivare i säkerhetsfrågor för lokala team
Delta i revisioner, sårbarhetsarbeten och penetrationstester
Hantera incidenter i samarbete med SOC
Administrera Windows Server, Active Directory, Group Policy, DNS och DHCP
Utföra patchhantering via Ivanti EPM eller WSUS och följa upp resultat
Arbeta i VMware-miljöer inklusive provisionering, resurshantering och underhåll
Bidra i drift, förändringshantering och säkerhetshärdningar
Vi tror att du har: 2-5 års erfarenhet inom IT-infrastruktur eller cybersäkerhet
Kunskap om Windows Server, AD och Group Policy
Förståelse för grundläggande säkerhetsprinciper
Erfarenhet av patchhantering och sårbarhetsarbeten
Grundläggande erfarenhet av VMware och PowerShell
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande om du också har: Erfarenhet från industri- eller produktionsmiljö
Kännedom om OT-system
Certifieringar inom t.ex. CompTIA Security+, Microsoft eller ISO 27001
Erfarenhet av SIEM och incidenthantering
Vem vi söker:
Du uppskattar att arbeta strukturerat, lösa problem och bidra till trygga och stabila IT-miljöer. Du gillar att utvecklas och lära dig nytt, och känner dig bekväm i en roll där du samarbetar med andra och har många kontaktytor. Du trivs när teknik, säkerhet och ansvar går hand i hand.
Om CONSULTING it:
När du börjar hos oss som konsult på CONSULTING it blir du en del av vår gemenskap. Du får dessutom kollegor runt om i Sverige! Du har en dedikerad konsultchef som stöttar dig och din utveckling. Vi hjälper dig hitta nya vägar genom att prova på nya roller och nya branscher, för oss är det viktigt att du trivs på din arbetsplats. Vi ser till att du hamnar på ett bra bolag under ditt uppdrag och att uppdragen ligger i linje med hur du vill utvecklas framöver. Oavsett vad det blir, står vi bakom dig hela vägen - i ditt nästa, nästa och nästa steg. Gå med i vårt team och ta del av en spännande och utvecklande arbetsmiljö! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ConsultingIT Stockholm AB
(org.nr 559081-0932), http://www.consultingit.se Arbetsplats
Consulting It Kontakt
Marcus Lundberg marcus.lundberg@consultingit.se 0707683579 Jobbnummer
9605003