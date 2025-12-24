IT-forensiker inom bildanalys till NFC
2025-12-24
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nationellt forensiskt centrum är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför avdelningen forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen - från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att agera expertstöd samt bedriva utbildning, strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga.
Gruppen Bildbiometri arbetar primärt med området biometriska registersökningar. Idag finns en metod implementerad, registersökning av ansiktsbild, där bilder på okända gärningspersoner med ansiktsigenkänningsteknik mot signalementsregistret i syfte att ta fram uppslag till brottsutredningar på vem personen skulle kunna vara. Gruppen ansvarar dessutom för att omhänderta och utveckla nya metoder och möjligheter inom det biometriska området, så som exempelvis införande av nya register och fler biometrier utifrån bild och video. Kopplat till detta arbetar man bland annat med metodutveckling, kravställningar, kvalitetssäkringar, utbildningar samt undersökning och analys.Publiceringsdatum2025-12-24Arbetsuppgifter
I rollen kommer du huvudsakligen få arbeta med att utföra registersökningar av ansiktsbilder i syfte att identifiera okända gärningspersoner relaterade till brottsutredningar. Du kommer även få medverka i att bedriva forskning och metodutveckling inom området. Du kommer bland annat att få vara del av ett omfattande arbete som pågår med att ta fram metoder för nya biometrier och nya register. I det dagliga arbetet kommer du att ha många kontakter med kollegor i hela polisen. Det kan förekomma att du i vissa ärenden får svara som sakkunnig i domstol.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utföra forensiska undersökningar där ansiktsigenkänningsteknik används för registersökningar
• Sammanställa, värdera och redovisa resultatet av dessa undersökningar
• Kommunicera med uppdragsgivare
• Utveckla metoder för biometrier relaterat till bild och video
• Utbilda inom ditt kunskapsområde
• Bedriva forskning/omvärldsbevakning inom området
Under din anställning kommer du att genomgå internutbildning och upplärning innan du får behörighet att självständigt utföra forensiska undersökningar.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Examen på minst kandidatnivå inom teknik eller naturvetenskap med inriktning mot bildanalys eller multimedia, eller motsvarande erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som relevanta
• Goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt
• Goda kunskaper i engelska språket, både skriftligt och muntligt
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• Erfarenhet av arbete med biometri kopplat till bild eller video
• Erfarenhet av programmering, exempelvis Python
• Erfarenhet av statistik
• Erfarenhet av arbete med maskininlärning och utveckling inom bildområdet
• Erfarenhet av utredningsarbete inom bildområdet
• Erfarenhet av kvalitetssäkring och validering
• Erfarenhet av metodutvecklingDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har hög personlig mognad, du är driven och tar ansvar för din uppgift. För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du kvalitetsmedveten, öppen för att ge och få återkoppling, självständig och du bidrar till ett gott arbetsklimat. Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det även som en självklarhet att du samarbetar och kommunicerar med andra på ett smidigt och prestigelöst sätt för att nå gemensamma mål.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: IT-forensiker
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
