Bodens Energi är en energikoncern där fjärrvärme, elhandel, elproduktion och administration bedrivs i moderbolaget Bodens Energi AB. Det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB ansvarar för elnätets 17 000 kunder samt viss entreprenadverksamhet i kommunen. Det innebär att vi arbetar för alla bodensare och med hela staden. Att bedriva en hållbar verksamhet socialt, ekonomiskt och ekologiskt är en viktig ledstjärna för vårt företag och våra medarbetare. Vill du vara med på vår resa och delar du vår vision att vara en lokal kraft med ansvar för framtiden då är du välkommen till oss på Bodens Energi!
Vill du vara med att utveckla och digitalisera Bodens Energi samt vidareutveckla vår IT-avdelning? Då erbjuder vi ett spännande och stimulerande arbete med intressanta utmaningar och stora utvecklingsmöjligheter i en bransch som drivs av stora förändringar i en region som expanderar.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som IT-chef har du budget-, personal- och verksamhetsansvar för leverans av IT/OT inom Bodens Energi. En stabil och säker IT/OT-drift och förvaltning är IT-avdelningens huvudleverans. IT-chefen har dessutom en nyckelroll avseende digitalisering och verksamhetsutveckling där du arbetar både operativt och strategiskt. Du ska kontinuerligt analysera, utveckla och effektivisera verksamheten och de tjänster som levereras.
Du ska även tillsammans med dina medarbetare omsätta externa och interna säkerhetskrav till praktisk tillämpning.
Du rapporterar till VD.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenheter förvärvade på annat sätt
• mångårig erfarenhet som chef inom IT i närtid
• goda kunskaper om IT-säkerhet
• erfarenhet av att leda digitalisering och verksamhetsutveckling
• god förmåga att kommunicera och uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av systemförvaltningsmodell, exempelvis PM3
• erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet och/eller större företag
• erfarenhet av ISO27000 och NIS-direktivet (kommande cybersäkersäkerhetslag)Dina personliga egenskaper
Som person har du förmågan och trivs med att leda, samordna och utveckla både människor och verksamhet. Du är en analytisk person som snabbt ser samband mellan olika processer och system. Din förmåga att samarbeta och samverka är viktig då detta sker i olika forum både externt och inom Bodens Energi.
Som ledare är du modig, tydlig och engagerande. Du har förmågan att sätta människan i centrum och skapar därmed förtroende och engagemang bland medarbetare och chefer. Du är ödmjuk inför problemställningar samtidigt som du är drivande och har god förmåga att planera och följa upp. Att kommunicera på ett klart och tydligt sätt är naturligt för dig, i såväl tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och motivation för tjänsten.Övrig information
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar oss! Styrkan i olikheter skapar framgång.
Att arbeta inom Bodens Energi AB innebär att arbeta med samhällsviktig verksamhet och på grund av det så genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025 23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Energi AB
(org.nr 556200-9117) Arbetsplats
Boden Energi AB, Bodens Energi AB Kontakt
VD
Yvonne Björnström yvonne.bjornstrom@bodensenergi.se 0921 58210 Jobbnummer
