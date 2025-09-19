IT-arkitekt med inriktning säkerhet
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Haninge IT är mitt inne i en spännande utvecklingsfas där vi nu söker en IT-säkerhetsarkitekt som blir en del av vårt IT-säkerhetsteam bestående av rollerna IT-säkerhetsspecialist och Informationssäkerhetssamordnare .
Vi jobbar verksamhetsnära och med ett stort servicetänk. Det ska vara lätt att göra rätt och här blir dina idéer och förslag en viktig del i vår utveckling. Säkerhetsfrågorna är prioriterade hos oss och du får kompetenta och erfarna kollegor och chefer att samarbeta med. Vi har en hjälpsam kultur och är prestigelösa i vårt förhållningssätt. Hos oss trivs du om du är positiv, resultatinriktad, vill göra verklig samhällsnytta och uppskattar att arbeta med fokus på de vi är till för.
Ditt uppdrag
Du har en viktig roll där du stödjer och rådgiver verksamheten i frågor som rör säkerhetstekniska krav vid upphandlingar, du granskar och analyserar applikationer och system som verksamheten önskar införa ur ett säkerhetsperspektiv, du hjälper till att analysera och hantera resultat utifrån Cybersäkerhetskollen, du sitter med i interna och externa säkerhetsnätverk och är i din roll flexibel och lösningsorienterad. Du har en specialistroll som rapporterar direkt till IT-chef/CIO.
Det här söker vi hos dig
God erfarenhet av IT-arkitektur inom IT-säkerhetsområdet
Eftergymnasial examen inom IT eller eftergymnasial examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av upphandling, kravställning IT-säkerhetskrav
Hög kommunikativ förmåga, du ska kunna förklara säkerhetsaspekter begripligt för de som inte är lika insatta i frågorna
Lösningsfokuserad och positiv
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Du har en viktig nyckelroll hos oss med goda möjligheter till att växa professionellt. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov. Du får möjlighet att arbeta upp till 40% på distans.
Bakgrundskontroller och säkerhetsprövning kan komma att genomföras inför anställning.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
