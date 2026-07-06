IT-arkitekt
NXT Interim Göteborg AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-06
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Vi söker för vår kunds räkning en erfaren IT-arkitekt med djup kompetens inom nätverk och cloud connectivity. Du får en central roll i att forma framtidens tekniska plattform och utveckla säkra, skalbara och moderna lösningar för hybrid- och multi-cloudmiljöer.
Du arbetar nära nätverks- och infrastrukturteam och kombinerar strategiskt arkitekturarbete med operativt genomförande.
Om rollen
Du kommer bland annat att:
Analysera verksamhetens krav och omsätta dem i tekniska lösningar
Designa nätverks- och connectivitylösningar för hybrid- och multi-cloudmiljöer
Ta fram målarkitektur, roadmaps och tekniska beslutsunderlag
Definiera arkitekturprinciper, standarder och riktlinjer
Säkerställa att lösningar följer regulatoriska krav, säkerhetskrav och policies
Agera teknisk rådgivare till Service Managers, Service Owners och andra beslutsfattare
Samordna arkitektur inom infrastruktur, säkerhet, information och verksamhet
Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet av IT-arkitektur och större infrastrukturlösningar
Djup kompetens inom traditionella nätverk och cloud connectivity
Erfarenhet av hybrid- och multi-cloudmiljöer
Kunskap inom Azure och AWS
Erfarenhet av Azure Virtual WAN, AWS Transit Gateway, ExpressRoute och Direct Connect
Erfarenhet av SD-WAN, Zero Trust-arkitektur och automation
Erfarenhet av både on-premises- och molnbaserade lösningar
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Som person är du strategisk, kommunikativ och prestigelös med förmåga att växla mellan helhet och detalj. Du är självgående, trivs i komplexa tekniska miljöer och har lätt för att förklara tekniska lösningar för olika målgrupper.
Uppdraget kan omfattas av säkerhetsprövning och eventuell säkerhetsklassning.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Göteborg AB
(org.nr 559279-6170), https://www.nxtinterim.se/
411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
NXT Interim Göteborg Kontakt
Managing Director - Recruiter - Partner
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se +46766226761 Jobbnummer
9993816