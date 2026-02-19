IT-arkitekt
2026-02-19
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en IT-arkitekt till en myndighetsmiljö där arbetet präglas av samarbete, korta feedbackloopar och tät dialog med intressenter inom och utanför organisationen. Uppdraget omfattar arkitekturfrågor inom både utveckling och förvaltning - från tidiga utforskande faser till genomförande - med fokus på att bygga hållbara IT-lösningar med hög kvalitet och god grad av automatisering.
Du blir en viktig del i arbetet med transformation och införanden, där målarkitektur och vägledande principer används som stöd i prioriteringar och lösningsval. I uppdraget ingår även dokumentation samt kompetensöverföring till relevant personal.
ArbetsuppgifterStyra, genomföra och följa upp IT-arkitekturfrågor inom utveckling och förvaltning, från utforskande till genomförande
Leda och stödja förändringsprocesser samt bidra i transformations- och införandeuppdrag där målarkitektur är vägledande
Bidra till framtagning av IT-tjänster, system och komponenter med tillhörande dokumentation ur ett arkitekturellt perspektiv
Analysera behov hos kunder, externa intressenter och partners och omsätta dessa till utveckling av IT-funktionen med arkitekturfokus
Stödja arbetet i gränslandet mellan verksamhet och IT kring krav, målarkitektur och funktion
Driva arkitekturfrågor tillsammans med andra arkitekter och förvaltningsnära roller i olika leveransteam, inklusive prioritering och lösningsbidrag
Löpande rapportera progress och stämma av arkitekturfrågor med chefarkitekt
Samarbeta med berörda avdelningar och IT-enheter inom uppdragets områden
Bidra till taktiskt och operativt digitaliserings- och automatiseringsarbete på lösningsnivå med fokus på arkitektur
KravFörmåga att samarbeta, vara lyhörd, arbeta självständigt, vara drivande samt kommunicera på svenska
Erfarenhet av att arbeta med IT-arkitekturfrågor inom utveckling och förvaltning
MeriterandeErfarenhet av att arbeta agilt och iterativt med SAFe som ramverk eller inspiration
Erfarenhet av arbete i Jira och ConfluenceSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
