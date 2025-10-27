IT-arbetsplatstekniker
IT-arbetsplatstekniker
Rollbeskrivning
Vi söker två IT-arbetsplatstekniker för ett kortare uppdrag med fokus på uppgradering av arbetsplatsteknik enligt ny standard hos en kommunal verksamhet. Arbetet utförs dagtid på plats i Haninge och omfattar installation, byte och kvalitetssäkring av IT-utrustning.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Installera och byta ut möss, tangentbord, webkameror och bildskärmar.
Ersätta befintliga dockningsstationer med nya enligt standard.
Utföra funktionskontroller och dokumentera genomförda åtgärder.
Föra dialog med användare för att säkerställa korrekt installation.
Rapportera till ansvarig kontaktperson på plats.Kvalifikationer
Erfarenhet av installation och uppgradering av IT-arbetsplatser.
Förmåga att arbeta på plats under angiven tidsperiod.
God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av standardiserad IT-miljö inom kommunal verksamhet eller större organisation.
Start: 2025-11-07
Längd: Cirka 2 veckor (totalt ca 80-160 timmar, möjlighet till förlängning till 2025-11-28)
Plats: Haninge (på plats, dagtid 08:00-17:00)
Om Rasulson Consulting
Om Rasulson Consulting

Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn.
