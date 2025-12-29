IT-ansvarig till PartnerTech
2025-12-29
Vill du ta ett helhetsansvar för IT i en modern industrimiljö och vara den som säkerställer stabila, säkra och verksamhetsnära IT-lösningar?Nu har du chansen - PartnerTech söker en IT-ansvarig som vill vara navet mellan verksamheten och externa IT-leverantörer.
Om företaget PartnerTech är en ledande tillverkningspartner som präglas av sina värdeord: Respekt, Ansvarstagande, Mod och Precision - värderingar som genomsyrar både vardagen och långsiktiga beslut. Våra produktionsanläggningar finns i Karlskoga och Filipstad och består av ca 85st CNC-styrda bearbetningsmaskiner med upp till 5 axlar. Utöver det består våra anläggningar av moderna utrustningar för oförstörande provning och optisk mätning. Med dagens snabba förändringstakt är det en självklarhet för oss att satsa framåt och kontinuerligt utvecklas, och samtidigt ständigt tillse att vi besitter rätt kompetens. Vi jobbar kontinuerligt med att utmana oss och lever i en värld där förändringar ofta ses som förbättringar.
Våra kunder finns på en global marknad inom flera segment. Vi levererar produkter främst till försvarsindustrin, men även inom olika industrier i den civila sektorn, vilket ställer höga krav på oss som leverantör, varför vi är certifierade enligt ISO 9001och ISO 14001.
Om rollen
Som IT-ansvarig har du det övergripande ansvaret för att PartnerTechs IT-miljö fungerar stabilt, säkert och effektivt. Du fungerar som länken mellan organisationen och den externa IT-partnern och säkerställer att IT-lösningar stödjer verksamhetens mål, processer och framtida behov.
Rollen är både operativ och strategisk och passar dig som trivs med ansvar, samordning och att driva förbättringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Samordning och leverantörskontakt
Vara primär kontaktperson gentemot extern IT-leverantör
Säkerställa att avtalade tjänster levereras enligt SLA
Följa upp incidenter, beställningar, projekt och förändringar
Koordinera uppgraderingar, migreringar och systemförändringar
Kvalitetssäkra leverantörens arbete och eskalera vid behov
IT-styrning och struktur
Förvalta och utveckla IT-strategin i linje med verksamhetens mål
Säkerställa efterlevnad av interna policys och säkerhetskrav
Ansvara för dokumentation av system, rutiner och IT-processer
Delta i budgetarbete och följa upp IT-kostnader
Support och intern service
Vara intern rådgivare i IT-relaterade frågor
Stötta vid beställning av hårdvara, mjukvara och licenser
Säkerställa rätt behörigheter och åtkomst för användare
Identifiera återkommande problem och driva förbättringsåtgärder
Informations- och cybersäkerhet
Arbeta med riskbedömningar, säkerhetsrutiner och incidenthantering
Säkerställa efterlevnad av relevanta regelverk och standarder
Samverka med IT-leverantören kring säkerhetsuppdateringar
System- och driftansvar
Övergripande ansvar för nätverk, servrar, klienter och verksamhetssystem
Följa upp driftstatus och kapacitet tillsammans med IT-partner
Delta i planering av framtida tekniska behov och investeringar

Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av IT-samordning, IT-drift eller en liknande roll och som har en god förståelse för IT-infrastruktur, nätverk, klienthantering och molntjänster. Du har tidigare arbetat med externa IT-leverantörer och är van vid att fungera som en länk mellan verksamhet och teknik, där du på ett pedagogiskt sätt kan översätta verksamhetens behov till fungerande IT-lösningar. Du kommunicerar obehindrat och arbetar strukturerat, med förmåga att skapa ordning även i komplexa miljöer.
Som person är du lösningsorienterad, handlingskraftig och trygg i att fatta beslut. Du trivs med att samarbeta och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, både internt och externt. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt, samtidigt som du har förmågan att växla mellan operativa uppgifter och ett mer strategiskt perspektiv. Du har ett tydligt driv och ett naturligt sense of urgency i ditt arbete.
Ansökningsförfarande
I denna rekrytering samarbetar PartnerTech med Skill. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Skill.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där våra kunder har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6973322-1768076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
691 32 KARLSKOGA
