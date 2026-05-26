IT Tekniker Helpdesk
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Publiceringsdatum2026-05-26

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad IT tekniker till vår Helpdesk som brinner för service, problemlösning och modern teknik. Hos oss får du en nyckelroll i att stötta våra användare och samtidigt bidra till organisationens fortsatta digitalisering.
Som IT tekniker i vår Helpdesk blir du första linjens kontakt för våra medarbetare. Du hanterar inkommande ärenden via telefon, ärendehanteringssystem och på plats.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• ta emot ärenden via olika kanaler, fel avgränsa, registrera, prioritera och åtgärda support ärenden samt bevaka att överenskomna servicenivåer följs
• eskalera ärenden till andra support grupper
• ge support till videokonferenser på plats
• ge användarstöd för standardapplikationer
• aktiv medverkan i vårt digitaliseringsarbete, där du hjälper användare att ta till sig nya digitala verktyg ocharbetssättKvalifikationer
Vi söker dig som:
• har en gymnasieutbildning inom IT eller teknik
• har minst två års erfarenhet inom IT-support
• har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• tycker om att arbeta strukturerat och systematiskt
• erfarenhet av att arbeta enligt ITIL Foundation V4
• är serviceinriktad och tydlig i din kommunikation
• har lätt för att samarbeta och tycker om att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
en arbetsplats där digitalisering står högt på agendan
ett engagerat team med högt tempo och god sammanhållning
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/156/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
)
831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Digitalisering systemstöd och infrastruktur Kontakt
Tf Enhetschef
Mikael Johnson mikael.johnson@regionjh.se 063147504 Jobbnummer
9927703