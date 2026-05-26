Gruppchef till Kompetenscentrum för psykoterapi, CPF
2026-05-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-05-26
Centrum för psykiatriforskning (CPF) är en samverkansorganisation mellan Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet (KI). CPF har i uppgift att bedriva och utveckla forskning, undervisning och utveckling inom klinisk psykiatri i Stockholms län. Vi är idag ca 500 medarbetare fördelat på SLSO och KI.
Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) är en enhet för utbildning, kvalitetssäkring, utveckling och forskning inom området psykologisk bedömning och behandling inom Centrum för psykiatriforskning (CPF). Vårt kontor och våra utbildningslokaler ligger på Norra Stationsgatan 69.
KCP är organiserad med en övergripande enhetschef samt två gruppchefer. Tjänsten är ett chefsförordnande på två år, du är tillsvidareanställd i din kliniska befattning. Det finns goda chanser till förlängning för rätt person.Dina arbetsuppgifter
Som gruppchef kommer du att leda och fördela arbetet inom en av två arbetsgrupper inom KCP. Du bistår även enhetschefen på KCP i frågor som rör verksamhetens uppdrag och ekonomi. Du arbetar tillsammans med KCP:s medarbetare för att bedriva utbildning av högsta kvalitet, såväl statligt finansierad som uppdragsutbildning för psykiatrins behov.
Utöver att ingå i ledningsgruppen för KCP innehåller ditt arbete pedagogiska arbetsuppgifter samt utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete. Fördelningen och inriktningen av dessa delar i ditt arbete sker utifrån din kompetensprofil och i samråd mellan dig och enhetschefen på KCP.Kvalifikationer
Vi söker en samarbetsinriktad person med en vetenskapligt förankrad syn på psykologisk behandling och psykoterapi. Det är därför meriterande om du disputerat inom området psykoterapi/psykologisk behandling och vi förutsätter att du har en akademisk hälso- och sjukvårdsutbildning. Ledningserfarenhet, erfarenhet av arbete med psykoterapiutbildning på högskolenivå och/eller av klinisk forskning liksom erfarenhet av kliniskt arbete ser vi också som meriterande.Dina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har goda ledaregenskaper där självständighet, god kommunikationsförmåga, lyhördhet och flexibilitet är viktiga. Vi ser också att du har god samarbetsförmåga och en förmåga att skapa ett öppet arbetsklimat, delaktighet och engagemang.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett chefsförordnande på två år, du är tillsvidareanställd i din kliniska befattning.
Intervjuer kommer att genomföras den 23 och 24 juni.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
113 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning Kontakt
Gunilla Wurtzel, SACO och Akademikerförbundet SSR 08-12340487 Jobbnummer
9927705