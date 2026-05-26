Enhetschef till Operationsavdelningen Angereds närsjukhus
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Verksamhetsområde Anestesi operation och intensivvård ansvarar för dygnetruntvård vid Operations- och Intensivvårdsavdelningarna på Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus samt de dagkirurgiska verksamheterna på Angereds närsjukhus och Högsbo närsjukhus. Verksamhetsledningen består av ett 15-tal enhetschefer samt produktionsledare, verksamhetsassistent, verksamhetsutvecklare, HR-specialist och ekonomicontroller.
Vi har fokus på hög effektivitet i flöden och processer med bibehållen patientsäkerhet, vilket ger oss bästa möjliga förutsättningar att tillgodose patienternas behov. Vi prioriterar patienten och genom ett effektivt nyttjande av resurser och hela teamets kompetens erbjuder vi en tillgänglig, god och säker vård.
Nu erbjuder vi möjlighet för en erfaren, driven och engagerad chef att tillsammans med medicinskt ledningsansvarig anestesiläkare, sektionsledare och övriga medarbetare fortsätta utveckla vår välfungerande operationsavdelning i Angered.
Vår arbetsplats
Angereds närsjukhus är det lilla sjukhuset med det stora uppdraget. Operationsavdelningen på Angereds närsjukhus är en organisatorisk enhet och sysselsätter cirka 35 medarbetare som har ansvaret för hela operationsprocessen. Här arbetar operationskoordinatorer, anestesiläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschef tillsammans med patienten i fokus. På operation vid Angereds närsjukhus finns fyra operationssalar och en för uppdraget väl anpassad pre- och postoperativ enhet.
Vi behandlar patienter inom områdena kirurgi, ortopedi, gynekologi och urologi såväl i egen regi som i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Operation Angered har också ett stort uppdrag kopplat till inläggning och uttag av venportar. Hos oss opereras både barn och vuxna.Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill och kan vara chef för en utvecklingsinriktad operationsavdelning och som på ett engagerat sätt vill leda i den dagliga verksamheten. Du vill fortsätta på vår inslagna väg som utgår från ett prestigelöst och medarbetardrivet arbetssätt, där hög effektivitet i flöden och processer ger oss bästa möjliga förutsättningar att tillsammans tillgodose patienternas behov.
I ledarskapet ingår att sätta tydliga mål samt följa upp och värdera resultat. Du värnar om våra medarbetare, arbetar systematiskt och långsiktigt med arbetsmiljöfrågor, vilket ger trygga medarbetare som genom delaktighet och engagemang skapar en hållbar verksamhet på både kort och lång sikt. Du har också sedvanligt verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.
Verksamhetschefen är din närmaste chef och du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och har specialistutbildning med inriktning mot operationssjukvård eller anestesisjukvård alternativt annan specialitet inom akutsjukvårdssegmentet eller därmed jämförbar utbildningsbakgrund. Du har också tidigare välrenommerad chefserfarenhet. Det är en fördel om du har kunskap om kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.
Du har en väl utvecklad systemförståelse, kan och vill utveckla verksamheten tillsammans med andra och ser därmed till helheten för verksamhetsområdet och Sjukhusen i väster. Vidare är du kommunikativ, lyhörd, bra på att samarbeta med andra och kan behålla lugnet när situationen så kräver. Du är också mål- och resultatinriktad, har förmåga att fatta beslut och har ett starkt flödesinriktat fokus.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande. Arbetspsykologiska tester kan komma att genomföras på slutkandidater som en del av rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
424 65 ANGERED Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Operationsavdelningen Angereds närsjukhus Kontakt
Louise Lidberg, Vårdförbundet, Operation Angered 070-0816953
