IT Tekniker
Iver Sverige AB / Supportteknikerjobb / Solna Visa alla supportteknikerjobb i Solna
2026-06-16
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Nu söker vi en IT Tekniker som vill bidra med sin kompetens, utvecklas tillsammans med oss och som vill vara med och driva den digitala infrastruktur som håller det nordiska samhället igång. Kanske är du vår nästa kollega?
We empower our Nordic society Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort.
Din roll på Iver På Iver kommer du att arbeta i ett kundteam inriktat mot mindre till medelstora kunder kallat SMB. Det betyder att du i din roll har en tätare dialog med kunden och arbetar mer dedikerat med skräddarsydda lösningar. Du kommer tillhöra ett lokalt team som befinner sig i Stockholm.
Du behöver kunna lite om allt som rör IT-drift och således ha en bred tekniska bakgrund. Du kommer arbeta med systemförbättringar, drift och underhåll av operativsystem och produktapplikationer i våra kunders IT-miljöer. Även med nyinstallationer, uppgraderingar, drift och andra typer av förbättringsarbeten. Du löser ärenden som vår servicedesk eskalerat vidare, och du förser dem i sin tur med kompetens, rutiner och dokumentation så att de löpande ska kunna lösa mer ärenden. Det händer att du sitter i kundmöten inför ett underhåll och planerar arbetet med kund.
För att lyckas i rollen Tror vi att du har några års arbetslivserfarenhet inom IT- branschen med inriktning mot IT-drift. Du känner dig trygg i dina tekniska kompetenser men drivs också av att utvecklas och bygga på dina kunskaper och håller dig uppdaterad på nya tekniker. Du är en person som har en naturlig problemlösningsförmåga och känner dig trygg i att fatta egna beslut, du är involverande och engagerad i ditt arbete och dina kollegor, och du tycker att det är kul att både arbeta i team såväl som självständigt.
Vi tror att du har erfarenhet av majoriteten nedan
Lösa tyngre användar-problem med djupgående felsökning
Erfarenhet av installation, drift, felsökning och underhåll av Windows server-miljöer
Windows Server med tillhörande tjänster, virtualisering, lagring och backup
Microsoft 365, Office/exchange, Intune/Autopilot och Azure
RDS och Citrix
Molnlösningar och migrering, kommunikation och kombinationer av molnlösningar
Säkerhet (patchning & MFA)
Nätverkskunskap (brandväggar)
Kommunikations-, övervaknings-, virusskydds- och säkerhetslösningar
Vad erbjuder vi dig? På Iver blir du en del av ett sammanhang där människor och teknik utvecklas tillsammans. Hos oss får du arbeta nära den senaste tekniken, bidra till samhällsviktig digitalisering och vara med på en spännande tillväxtresa.
Vi tror på lärande, innovation och att växa tillsammans. Det finns alltid utrymme att utvecklas inom ditt specialistområde, utforska ny teknologi eller ta nästa steg i ditt ledarskap. Tillsammans utmanar vi etablerade arbetssätt, testar nytt och förbättrar kontinuerligt – eftersom vi vet att innovation skapas av människor som får möjlighet att tänka stort.
Vi ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder: att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det The Iver Way.
Förmåner hos oss: 📄 Kollektivavtal & trygga villkor 🏠 Hybridarbete 💪 Friskvårdsbidrag 👓 Terminalglasögon ⏳ Tidsbank – 24 h extra ledighet/år 🩺 Privat sjukvårdsförsäkring 💼 Tjänstepension (ITP) & flexpension
Skicka gärna in din ansökan redan idag – vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Som en del av rekryteringsprocessen använder vi tester för att säkerställa en rättvis och träffsäker bedömning.
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Start: Enligt överenskommelse Placeringsort: För denna roll ser vi att du utgår från vårt kontor i Solna.
Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser.
Välkommen att kontakta kajsa.holzwart@iver.se
vid frågor eller funderingar kring tjänsten.
Vi undanber oss vänligen men bestämt all kontakt från externa rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare kring rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7919696-2056262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Sverige AB
(org.nr 556575-3042), https://karriar.iver.se
Evenemangsgatan 2c (visa karta
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169 79 SOLNA Arbetsplats
Iver Jobbnummer
9966764