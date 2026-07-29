Bli vår näsa IT-arkitekt!
Chas Visual Management AB / Datajobb / Nacka Visa alla datajobb i Nacka
2026-07-29
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Vill du ta ett helhetsansvar för teknisk arkitektur och driva strategisk IT-utveckling framåt? Då kan du vara vår nästa IT-arkitekt, anställd hos oss men verksam som konsult ute hos våra kunder.
Vi söker dig som har minst 10 års erfarenhet av arbete som IT-arkitekt, en högskoleutbildning inom IT eller motsvarande område, samt en TOGAF-certifiering.
Du kommer bidra med din expertis i varierande verksamheter och tekniska miljöer, och uppdragsbeskrivning och arbetsuppgifter varierar därför beroende på kund och uppdrag. Genomgående innebär rollen att du arbetar nära kundens verksamhet, utvecklingsteam och ledning för att säkerställa att system och lösningar är skalbara, säkra och stödjer verksamhetens mål på både kort och lång sikt. I rollen kommer du bland annat analysera befintlig arkitektur, identifierar förbättringsområden och tar fram beslutsunderlag samt riktlinjer för framtida IT-investeringar.
OM CHAS
På Chas tror vi att entreprenörskap och samhällsnytta hör ihop. Vi är ett konsultbolag inom IT där vi sätter individen i fokus – vi vill förverkliga din potential genom att låta dig utvecklas och bredda din kompetens. Som konsult hos oss får du arbeta med moderna tekniker hos några av marknadens mest spännande företag, som DICE, Spotify, H&M, SEB och SAS. Genom vår egen skola kan du dessutom fördjupa dig i allt från Node.js till Swift, helt kostnadsfritt – oavsett om du vill bredda dig eller specialisera dig ytterligare.
Men vi nöjer oss inte med att bara vara en bra arbetsgivare. Genom vårt CSR-arbete får du möjlighet att göra verklig skillnad, från utvecklingsprojekt i Laos till sociala satsningar här hemma. Har du en egen hjärtefråga? Vi vill gärna höra om den.
Hos oss får du en mentor, tillgång till generösa förmåner och en arbetsplats där gemenskap och utveckling går före allt annat – med en utlandskonferens varje år och minst ett event i månaden. Det är därför Chas har utsetts till både Europas bästa arbetsgivare och Årets Entreprenör i Europa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chas visual management AB
(org.nr 556726-4758), http://www.chas.se Arbetsplats
Chas Visual Management AB Kontakt
Rekryterare
Nellie Svensson nellie.svensson@chas.se 0735229324 Jobbnummer
10014977