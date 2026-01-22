IT Tekniker
OHB Sweden är en ledande svensk leverantör av rymdsystem. Vi utvecklar, bygger, testar och levererar satelliter och delsystem för rymduppdrag inom till exempel kommunikation, jordobservation och rymdforskning, för både institutionella och kommersiella kunder inom och utanför Europa.
Nu söker vi på OHB Sweden söker en kvalificerad IT-tekniker för en central roll med varierande arbetsuppgifter och ansvar inom organisationen. Tjänsten innebär att arbeta brett både med hårdvara och mjukvara samt att stödja användare i hela företaget. Arbetsuppgifterna omfattar installation, konfigurering, drift och felsökning av klienter, nätverk och infrastruktur samt arbete med IT-säkerhet och skydd av endpoints. I rollen ingår även arbete i Microsoft 365-miljö, Intune och interna system, där proaktivitet och säkerhetsmedvetenhet utgör centrala delar.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Säkerställa drift och funktionalitet i den lokala IT-infrastrukturen.
Upprätthålla IT- och informationssäkerhet samt samverka i interna projekt.
Bidra till utveckling och underhåll av system och infrastruktur.
Följa teknikutvecklingen och föreslå förbättringsåtgärder inom IT.
Tillhandahålla teknisk support till medarbetare och agera intern IT-expert.
Profil och kvalifikationer:
Vi söker dig som är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och arbetar långsiktigt, såväl självständigt som i team. Du har god förståelse för processer och dokumentation samt ett starkt engagemang. Förmåga att identifiera effektiviseringsmöjligheter och ett genuint teknikintresse är viktiga egenskaper. Erfarenhet av drift och support är ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
3-5 års relevant arbetslivserfarenhet,
God kunskap om Microsoft 365 och Windows Server,
Erfarenhet av installation, drift, felsökning och underhåll av IT-miljöer samt infrastruktur,
Svenskt medborgarskap,
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
Erfarenhet av servervirtualisering och Microsoft Azure,
Teknisk förvaltning av IT,
Kunskap om Linux och lagringslösningar,
Klienthantering och erfarenhet av arbete enligt ITIL,
Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kompetens.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, därmed kommer en säkerhetsprövning att genomföras.
