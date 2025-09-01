IT Systemtekniker till Ottobock!
2025-09-01
Vill du arbeta i en organisation där IT är en uppskattad partner och en självklar del i verksamheten? Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt svenska IT-team och samtidigt ingå i en global IT-verksamhet!
OM BOLAGET
Ottobock är ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden. Vi erbjuder högkvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade produkter och tjänster som hjälper människor att återställa och förbättra sin rörlighet och självständighet - Quality for life. I Norden ingår Sverige, Finland och Danmark med respektive Aktiv Ortopedteknik, Respecta och Sahva. Regionen omfattar över 800 anställda som tillsammans tar hand om hundratusentals patienter årligen.
OM ROLLEN
Stora delar av Ottobocks IT-support och IT-drift är outsourcad till extern leverantör. Som IT Systemtekniker inom Ottobock kommer du att vara en viktig del i samarbetet med våra externa partners för att tillse att de har rätt underlag för sitt jobb, samt att vid behov fungera som 2-3 linjens support. Du kommer också att självständigt jobba med planering, inköp och installationer av utrustningar och system för de delar av verksamheten som inte är outsourcad.
Vår IT-miljö är i huvudsak byggd på Microsofts produkter och operativsystem. Du kommer att arbeta brett med IT inom hela vår svenska verksamhet, men ditt främsta fokus kommer att vara inom områdena servrar, nätverk, IT-säkerhet, Citrix, system/applikationer, IT-arkitektur m.m. Du kommer också att vara behjälplig med användarsupport och delta aktivt i införandeprojekt inom IT-enheten. Dina arbetsuppgifter kommer anpassas med hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter.
I rollen ingår också ett nära samarbete med vår globala IT-verksamhet och att fungera som projektdeltagare i globala IT-projekt. Du kommer också att jobba med projektledning av mindre och medelstora projekt inom regionen.
VEM ÄR DU?
För att passa och trivas i rollen som IT Systemtekniker har du en relevant IT-utbildning i botten, gärna med tilläggsutbildningar inom något/några av områdena serverteknik, IT-säkerhet, Win server-OS, grundläggande nätverksteknik, projektledning eller liknande. Du bör också ha erfarenhet av liknande arbeten sedan tidigare. Du pratar och skriver engelska obehindrat då stor del av den dagliga kommunikationen sker på engelska och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en internationell miljö.
Som person är du självständig och ansvarstagande och har ett starkt driv att få saker genomförda. Du är strukturerad i ditt sätt att arbeta, samtidigt som du kan lyfta blicken och se det större perspektivet. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du kan kommunicera och agera förtroendeingivande på ett pedagogiskt sätt, men du har samtidigt styrkan att säga ifrån när så krävs. Du har hög integritet och kan hantera konfidentiell information.
VI ERBJUDER
Vi erbjuder dig ett utmanande och stimulerande arbete i ett bolag och bransch under utveckling, vilket innebär att vår vardag präglas av förändring. Du arbetar verksamhetsnära och dina prioriteringar styrs av organisationens behov, vilket avspeglar sig i att tempot stundtals är högt och uppgifterna varierande. Du verkar i en internationell miljö och har ett brett kontaktnät inom hela vår svenska organisation. Du kommer ingå i vårt svenska IT-team som består av 5 personer. Du kommer att rapportera till IT Manager.
Låter rollen som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Start: Snarast eller enligt överenskommelse.
Placering: Vanligtvis utgår du från vårt kontor som är beläget i centrala Norrköping. Det finns också möjlighet att arbeta del av tiden hemifrån. Resor i tjänsten förekommer.
Upplägg: Tillsvidareanställning direkt hos Ottobock. A-hub hjälper till med rekryteringsprocessen och vid eventuella frågor kontakta Sebastian Dejler påsebastian@a-hub.se
