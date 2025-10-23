IT Support till PostNord TPL Region Väst
2025-10-23
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
, Jönköping
, Helsingborg
, Göteborg
, Haninge
Bli en del av vårt team
Till vårt team inom IT söker vi nu en IT Supporttekniker. Du kommer att arbeta på våra enheter i regionen som finns placerade i Ljungby, Stigamo och Landvetter. Vårt team består av ett antal IT resurser som är specialister på att stötta och utveckla våra VMS och tillhörande system. Vi behöver nu förstärka vårt team med en IT Support som ska arbeta med att stötta våra användare och vår verksamhet på våra siter.
Om rollen
I roller kommer du arbeta med att supportera mjuk och hårdvara som finns i våra verksamheter. Du ska säkerställa att vi har rätt utrustning på plats och att vi väljer de mest ekonomiskt fördelaktiga lösningarna samt ger våra användare så bra service som möjligt så vår verksamhet fortsätter att vara konkurrenskraftig både på kort och lång sikt. Du kommer vara första kontaktperson för felavhjälpning inom flera olika system. Rollen innebär också arbete med olika service requests från verksamheten.
Om digVi söker dig som har en djupare kunskap om klientuppsättningar för PC/Skrivare. Du har god förståelse för integrationer mellan olika system. Du har god kunskap om Office 365 samt Microsofts plattform Azure. Du har förståelse för server, nätverk och andra infrastrukturella delar. Du är bekväm med att arbeta med klientuppsättningar och support. Vi ser att du har flerårig erfarenhet från IT-branschen, vi ser det som positivt om du även har erfarenhet från tredjepartslogistik. Har du kunskaper inom WMS eller automation är det en bonus. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska både skriftligt och muntligt. Du kommer jobba både självständigt och i grupp inom olika delar av verksamheten. B-körkort är ett krav.
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Ljungby i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb.
PostNord TPL AB (org.nr 556161-7191)
