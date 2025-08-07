IT Support Technician Operation
2025-08-07
Som IT Support Technican Operation hos oss på Fagerhult innebär rollen att ha ett ansvar och befogenheter tillsammans med produktion att förvalta och utveckla produktionsnära IT system. Tillsammans med leverantörer sätta utvecklingsplaner, förvaltning och stötta systemägare i sitt dagliga arbete. Du är delaktig i projekt och förvaltningsmöten med produktion och lär dig att känna verksamheten inifrån och ut till kund. Du arbetar tillsammans med IT Supporten dagligen och deltar i dess aktiviteter som uppsättning av hårdvara, felsökning av produktionsnära system och en löpande kontakt med leverantörer.
I arbetsuppgifter ingår även att utifrån systemägarskap av applikationer, inventera aktuella versioner, säkerställa korrekt licensiering och upprätthålla en god dokumentation, samt en hög nivå av säkerhet och funktion. Du kommer vara delaktig i IT Supporten en dag i arbetsveckan med en flexibilitet att ersätta personal vid hög belastning i samråda med närmast chef.
Rollen och företaget ger dig chansen till utveckling i din profession och som människa. Du behöver därför vara nyfiken och utvecklingsinriktad samt motiveras av förstklassig leverans där du ser potential till förbättringar och effektiviseringar i kommunikation med dina kollegor. Tillsammans med teamet motiveras du att bidra till en hög leveransupplevelse som håller hög kunskapsnivå, service och driv.
Huvudsakliga arbetsuppgifter i konkret form:
- Bemanna IT Support Operations funktionen (IT Produktion)
- Vara projektmedlem inom specialist områden.
- Registrera inkomna felanmälningar och beställningar i vårt ärendehanteringssystem.
- Utföra felsökning och åtgärder av inkomna felanmälningar och beställningar via distans eller på plats hos användarna.
- Delta i produktions projektmöten
- Kommunicerar med användare och leverantörer kring felanmälningar och beställningar.
- Aktivt arbeta med förvaltning av våra PC applikationer
- Installation av PC:s och klientnära kringutrustning för produktion.
Vår önskelista/Dina kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom IT
- God erfarenhet av applikationer inom Microsoft
- Erfarenhet av att ha gjort egna installationer av IT hårdvara
- Grundlig förståelse för tillverkande industri är meriterande
- Är välformulerad i svenska och engelska både muntligt och skriftligt
- Har erfarenhet av att delta i projekt
- Erfarenhet av automatiseringsprocesser/flöden
Som person är du serviceinriktad, drivande och ödmjuk. Du måste ha ett genuint intresse och motiveras av att verka inom en servicefunktion emot produktion. Du tycker om att ta ansvar inom ditt område och kan djupdyka in i detaljerna då det behövs.
Du är självgående och vi söker en väldigt drivande person som ser möjlighet att utveckla produktionsnära system för en spännande framtid tillsammans med produktion.
Du är mån om att förstå hur ditt och gruppens arbete och bidrar till samverkar med övriga verksamheten. Du behöver tänka utveckling, enkelhet och tillsammans, samt ha ett öppet sinne. Du trivs i en öppen atmosfär och har stor ansvarskänsla för att leverera resultat i tid.
Välkommen med din ansökan
Om Fagerhult
Fagerhult skapar förstklassiga belysningslösningar som förbättrar människors välbefinnande i professionella och offentliga miljöer. Med hållbarhet och smart uppkopplad belysning i centrum fokuserar vi på kontor, skola, hälso- och sjukvård, retail och utomhusapplikationer. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kunder och partners på den europeiska marknaden, samt tillhandahåller belysningslösningar globalt - ofta med skräddarsydda lösningar för kunden.
Varumärket Fagerhult omfattar både produktbolaget Fagerhults Belysning AB (baserat i Fagerhult, Sverige) och 12 säljbolag med placering runt om i Europa. Baserat på kunskap om ljusets positiva inverkan på människan utvecklar och producerar vi innovativa belysningslösningar som marknadsförs och säljs via Fagerhults säljbolag. Totalt är vi cirka 1 000 personer, och av dem är nära 37 % kvinnor och 63 % män.
Fagerhult ingår i koncernen Fagerhult Group, ett av Europas ledande belysningsföretag, med 12 olika varumärken och 4 100 anställda i 27 länder runt om i världen.
Läs gärna mer om oss här https://www.fagerhult.com/sv/o...
