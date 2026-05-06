IT Support specialist
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06
Vi söker nu en IT Support Specialist till ett spännande konsultuppdrag i en produktionsnära och tekniskt avancerad miljö. Rollen innebär att du blir en nyckelperson i gränslandet mellan IT och produktion, där du säkerställer stabil drift och effektiv support av produktionskritiska IT-system. Du kommer att arbeta nära produktion, engineering och IT-organisationen och bidra till att säkerställa hög tillgänglighet och snabb hantering av incidenter i en verksamhet med höga krav på driftsäkerhet och kvalitet.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta nära produktionen och vara den primära kontaktpersonen för support och incidenthantering kopplat till produktionskritiska IT-system. Du ansvarar för att koordinera det dagliga supportarbetet och säkerställa att incidenter hanteras effektivt och enligt uppsatta processer.
Du översätter behov från produktionen till tydliga krav för IT- och tekniska team och säkerställer att information flödar korrekt mellan verksamhet och IT. Arbetet innefattar uppföljning av incidenter, supportstatistik och KPI:er för att identifiera förbättringsområden och driva kontinuerliga förbättringar.
Du deltar i förbättringsinitiativ och IT-relaterade projekt samt bidrar till utveckling av arbetssätt, processer och rutiner. Vid driftstörningar agerar du samordnande funktion och säkerställer snabb återställning av produktionen i nära samarbete med IT och verksamheten.
KvalifikationerSkallkrav
Erfarenhet av IT-support, IT-drift eller liknande teknisk roll
Erfarenhet från produktionsnära miljö, gärna tillverkande industri
Erfarenhet av incidenthantering i driftkritiska miljöer
Förmåga att koordinera och kommunicera mellan verksamhet och IT
Erfarenhet av att översätta verksamhetsbehov till tekniska krav
Eftergymnasial utbildning inom IT, teknik eller liknande område
Erfarenhet av arbete med KPI:er, uppföljning och analys
God systemvana och erfarenhet av IT-verktyg
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Strukturerad och analytisk med god prioriteringsförmåga
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av ITIL eller liknande ramverk
Erfarenhet av ServiceNow eller annat ITSM-system
Erfarenhet av industriell IT eller OT-miljö
Erfarenhet av förbättringsarbete såsom Lean eller liknande metodik
Tidigare erfarenhet av teamkoordination eller ledande ansvarAnställningsvillkor
Placeringsort: Oskarshamn.
Distansarbete: Nej, arbetet utförs 100 % på plats.
Omfattning: Heltid, 100 %.
Uppdragsstart: 18 maj 2026.
Uppdragsperiod: 18 maj 2026 - 31 december 2026.
Arbetsspråk: Svenska och engelska.
Om du är redo att ta dig an en roll inom IT-support i en produktionsnära miljö och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7676465-1983422".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
