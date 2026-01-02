IT Specialist
2026-01-02
Vi söker en teknisk IT-specialist inom styr- och övervakningssystem till en myndighet verksam inom trafikområdet.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med stationeringsort Stockholm.
Omfattning: Heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som teknisk IT-specialist innebär ett operativt och tekniskt ansvar inom styr- och övervakningssystem med fokus på högspänningsområdet. Uppdraget fungerar som en central teknisk kontaktyta mellan IT-leverantörer och interna intressenter och syftar till att säkerställa stabil drift, livscykelhantering och vidareutveckling av områdets IT-tjänster.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att tjänster inom området levereras enligt överenskomna servicenivåer
Följa upp leverantörer avseende leveranser, fakturor, incidenter och förbättringsåtgärder
Arbeta med upphandlingar och avtal för erforderliga tjänster
Medverka i framtagande och uppföljning av budget och prognos
Ansvara för kravhantering utifrån verksamhetens, säkerhetsmässiga, legala och IT-relaterade behov
Arbeta operativt med avvikelser inom området
Följa upp ändringar samt ansvara för release- och incidenthantering
Hantera komplex felsökning inom passersystem i samverkan med team och externa leverantörer
Säkerställa att teknisk dokumentation, operativa rutiner och instruktioner finns tillgängliga
Följa upp och driva åtgärder enligt förvaltningsplaner samt rapportera status och avvikelser
Säkerställa leverantörssamverkan enligt plan
Hantera ekonomiskt underlag såsom fakturering, budget och prognos
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Skall ha minst nio (9) års erfarenhet i rollen som IT-förvaltare, IT-specialist eller motsvarande, varav minst tre (3) år av aktiv förvaltning eller drift.
Skall ha arbetat enligt etablerad förvaltningsmodell, såsom pm3 eller motsvarande, samt med ITIL-processer under minst fem (5) år.
Minst fem (5) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att driva arbete, där samverkan med flera interna och externa aktörer varit avgörande för att uppnå resultat.
Skall ha erfarenhet av uppföljning samt ekonomisk hantering av externa leverantörer i ekonimisystem under minst två (2) uppdrag.
Minst tre (3) års erfarenhet av kravställning mot samhällskritiska OT system (Operational Technology), både verksamhetsmässigt och tekniskt. Med samhällskritiska OT-system avses t.ex. System inom Trafik, El, Vatten eller annat samhällspåverkande system.
Erfarenhet från minst ett (1) uppdrag av arbete med system som innefattas av GDPR och Säkerhetsskyddslagen
Minst tre (3) års erfarenhet av beställning och upphandling mot externa driftsleverantörer
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av felsökning, incidenthantering och teknisk analys i verksamhetskritiska systemmiljöer, i samverkan med flera interna och externa parter.
Meriterande
Bör ha minst fem (5) års erfarenhet av arbete i offentlig sektor.
Bör ha erfarenhet från minst ett (1) uppdrag av upphandling inom LOU och LUF.
Bör ha minst fyra (4) års erfarenhet av arbete med Scadasystem såsom Network Manager eller motsvarande.
Personliga egenskaper
God samarbetsförmåga, både mellan interna och externa intressenter.
Lyhörd.
Duktig på att kommunicera.
Kunna hantera utmaningar med att ena flera starka intressenter.
Övriga krav
Säkerhetsprövning: Uppdraget kräver säkerhetsprövning.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
