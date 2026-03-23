IT Service Desk Specialist
2026-03-23
Vill du vara med och forma framtidens IT på Outokumpu?
Outokumpu söker nu en svensktalande IT Service Desk Specialist som vill ge kvalificerad IT-support till våra användare och bidra till en stabil, modern och hållbar IT-miljö. Hos oss får du en viktig roll i en global verksamhet där du varje dag gör skillnad för både användare och affär.
Om rollen
Som IT Service Desk Specialist är du den första kontakten för användare som behöver teknisk hjälp via chat, serviceportal, telefon och e-post. Du har en central roll i att skapa en smidig användarupplevelse, lösa problem effektivt och säkerställa en stabil IT-drift.
Arbetet är varierat och kombinerar service, teknik och problemlösning. Du hjälper användare med allt från enklare supportfrågor till mer komplexa tekniska problem inom hårdvara, mjukvara, nätverk och andra IT-relaterade områden. Genom fjärrsupport, felsökning och tydlig kommunikation guidar du användaren fram till en lösning, och när det behövs eskalerar du ärenden vidare till rätt team.
En viktig del av rollen är också att dokumentera ärenden och lösningar i vårt IT-tjänstehanteringssystem samt bidra till att utveckla vår kunskapsdatabas och våra arbetssätt. Du samarbetar nära både lokala och globala IT-team för att lösa problem, förebygga återkommande incidenter och stärka kvaliteten i vår support.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innebär att du:
ger förstalinjesupport på svenska och engelska
felsöker och löser tekniska problem på ett strukturerat och effektivt sätt
vägleder användare och eskalerar ärenden vid behov
dokumenterar ärenden, åtgärder och lösningar
bidrar till förbättrade processer, rutiner och arbetssätt
samarbetar med lokala och globala IT-team
Vi söker dig som har erfarenhet från Service Desk, IT-support eller som har en relevant IT-utbildning eller motsvarande bakgrund. Du har ett starkt teknikintresse och en god förståelse för datorsystem, mobila enheter och IT-relaterade produkter.
För att trivas i rollen tror vi också att du är analytisk, lösningsorienterad och tycker om att hjälpa andra. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, har ett lugnt och professionellt sätt och drivs av att lära dig nytt och utvecklas inom IT.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
ServiceNow eller liknande ärendehanteringssystem
ITIL-ramverket
arbete inom tillverkningsindustrin
Vi erbjuder
Hos Outokumpu får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av en internationell organisation där utveckling, samarbete och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Här får du möjlighet att växa i din roll, bredda din kompetens och vara med och påverka hur vår IT-service utvecklas framåt.
Vi erbjuder bland annat:
konkurrenskraftig lön och förmånspaket
goda möjligheter till professionell utveckling
en spännande och inkluderande arbetsmiljö
en roll där du får vara med och påverka och förbättra
trygg anställning med kollektivavtal och attraktiva förmåner
I den här rollen erbjuder vi en lön mellan 27 000 - 37 000 SEK per månad, beroende på utbildning, erfarenhet, kompetens och geografisk placering.
Slutkandidat behöver genomgå en säkerhetsprövning innan anställningen kan påbörjas
Varför Outokumpu?
Outokumpu är en global ledare inom rostfritt stål och en viktig aktör i den gröna omställningen. Med över 100 års erfarenhet är vi idag en av världens mest hållbara producenter av rostfritt stål - ett material som är 100 procent återvinningsbart.
Hos Outokumpu blir du en del av en verksamhet där säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar står i fokus. Du får möjlighet att bidra till utvecklingen av våra IT-tjänster i en internationell miljö där affärsnytta, användarupplevelse och hållbarhet går hand i hand.
Ansökan & kontakt
Skicka in din ansökan på engelska senast 19 april 2026 via vår karriärsida. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2026-03-23Kontaktuppgifter för detta jobb
Kristoffer Lindqvist, rekryterande chef - Kristoffer.Lindqvist@outokumpu.com
Josefine Frisendahl, Talent Acquisition Partner - josefine.frisendahl@outokumpu.com
Fackliga kontakter:
Unionen: Patrik Sundell, 070-088 10 11
Ledarna: Patrik Norberg, 070-088 12 06
Sveriges Ingenjörer: Gunnar Lindstrand, 070-088 19 57
På Outokumpu främjar vi mångfald, jämlikhet och inkludering. Vi vill att alla medarbetare ska känna sig välkomna, respekterade och ha samma möjligheter att utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
Bergsnäsgatan 11 Jernverket (visa karta
)
774 22 AVESTA Arbetsplats
Avesta Works Jobbnummer
9814046