IT Security Analyst
Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Vi på CERT Nordic arbetar för att skydda E.ON:s samhällskritiska energileveranser. Vi är IT-säkerhetsanalytiker som tillsammans övervakar och skyddar E.ON:s industriella styrsystem inom elnät och fjärrvärme - i Sverige, Danmark och Storbritannien.
Vårt uppdrag är att upptäcka och hantera cyberhot som kan påverka E.ONs förmåga att leverera el och värme till samhället. Det gör att vårt arbete har en direkt koppling till trygghet, stabilitet och säkerhet för miljontals människor.
Din roll
Som IT-säkerhetsanalytiker är din roll att säkerställa att E.ON:s OT-miljöer skyddas mot cyberangrepp som skulle kunna störa driften av våra energileveranser. Rollen är bred, varierad och internationell - och innebär både operativ övervakning och löpande säkerhetsstöd till organisationen.
Tjänsten är placerad i Sverige och innebär att du regelbundet deltar i samarbeten, övningar och utvecklingsinitiativ tillsammans med internationella kollegor. Resor ingår i tjänsten, framför allt i samband med teamträffar, övningar och gemensamma aktiviteter över landsgränserna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Övervaka och analysera säkerhetsläget i E.ON:s OT-miljöer, med fokus på att upptäcka potentiella cyberhot och avvikelser.
Identifiera, utreda och prioritera säkerhetsincidenter genom kontinuerlig logg- och händelseanalys samt användning av relevanta säkerhetsverktyg.
Delta i incidenthantering och koordinera responsarbete, inklusive medverkan i regelbundna incidentövningar och förbättringsaktiviteter.
Stödja verksamheten i säkerhetsrelaterade frågor, såsom:
Medverka i hotmodelleringar och bedöma relevanta angreppsvektorer
Arbeta med compliance- och policystyrda uppgifter, inklusive uppföljning och förbättring av säkerhetsrutiner
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk grund, god analytisk förmåga och ett genuint intresse för IT-säkerhet och industriella styrsystem. Du trivs med ett förtroendebaserat arbetssätt
som bygger på engagemang, själv ledarskap och ett nära samarbete med ditt team.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom cybersecurity eller motsvarande
Erfarenhet av arbete i SIEM-plattformar och god förmåga att genomföra avancerad logganalys
Praktisk erfarenhet av EDR-lösningar, IDS-teknologier och nätverksanalys
Arbetat med sårbarhetsscanning och har förståelse för hur identifierade brister bedöms och hanteras
Goda kunskaper i Windows och Linux
Förståelse förnätverk och routing
Förmåga att kommunicera på engelska i en internationell miljö
Meriterande:
Praktisk erfarenhet av incidenthantering, inklusive att delta i analyser, rotorsaksutredningar och återställningsarbete
Arbete med industriella styrsystem (ICS) såsom SCADA, PLC, RTU, HMI och tillhörande industriella kommunikationsprotokoll (t.ex. Modbus/TCP, IEC 61850, Profinet)
Erfarenhet från OT-miljöer eller energisektorn, särskilt där tillgänglighet och säker drift är kritiska komponenter i verksamheten
Hur är det hos oss
Hos oss blir du en del av ett erfaret och varmt team där samarbete, kunskapsdelning och ett tydligt gemensamt mål står i centrum: att skydda samhällskritisk infrastruktur. Teamet består av 5 kollegor som arbetar nära varandra i en trygg och prestigelös miljö, där det finns hög tillit, stort eget ansvar och en stark vilja att hjälpas åt. Du får också internationella kontaktytor och samarbetar med kollegor från olika delar av E.ON-koncernen.
Vår bas finns i Sverige, med möjlighet till distansarbete som en naturlig del av arbetssättet. Arbetet präglas av variation, där du växlar mellan operativ analys, utvecklingsarbete och samarbete med andra delar av organisationen. Regelbundna träffar och internationella resor bidrar till både gemenskap och erfarenhetsutbyte.
Din närmaste chef Oskar kännetecknas av att vara tydlig, empatisk och stödjande, med ett arbetssätt där teamets perspektiv och behov tas tillvara och där beslut fattas gemensamt. Det skapar en miljö där du får frihet under ansvar och goda förutsättningar att lyckas i din roll.Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är den 14/4-2026.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Oskar Edvinsson, Oskar.Edvinsson@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Hanna Rosen, Unionen, +46 705 705 254
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se Så ansöker du
