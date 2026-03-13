IT Infrastructure Specialist till Fagerhult
2026-03-13
Hos oss på Fagerhult får du vara en del av något större - en arbetsplats där teknik, hållbarhet och människor samverkar för att skapa ljus som gör verklig skillnad.
Med 80 års erfarenhet och en stark framtidstro kombinerar vi stabilitet med utveckling, och vi tror på kraften i samarbete, nyfikenhet och ett gemensamt ansvar för helheten. Nu söker vi ytterligare en IT Infrastructure Specialist till vårt IT-team som vill bidra, utvecklas och vara med på vår fortsatta resa. Är det du? Fortsätt läs!
Därför kommer du trivas hos oss
Hos oss får du utrymme att påverka, testa nya idéer och bidra till en kultur där nyfikenhet uppmuntras och samarbete värderas högt. Vi tror på kraften i olikheter - att mångfald av bakgrunder, erfarenheter och perspektiv gör oss starkare och mer innovativa. Därför välkomnar vi människor i alla åldrar och med olika kön, bakgrunder och livsstilar.
Vi uppmuntrar lärande, dialog och olika perspektiv, eftersom vi vet att det leder till bättre beslut och mer hållbara lösningar över tid. Du får dessutom en närvarande och engagerad chef som tror på feedback, öppenhet och gemensam utveckling. Här får du stöd och frihet i samma paket - ett klimat där du både kan och vågar växa.
Om tjänsten
Som IT Infrastructure Specialist har du en central roll i att säkerställa en robust, säker och effektiv IT-infrastruktur. Du arbetar nära verksamheten och är en nyckelperson i både det dagliga arbetet och i utvecklingen av framtidens IT-miljö.
Du hanterar felsökning och ärenden som eskalerats till second line två dagar i veckan, arbetar strukturerat med dokumentation och bidrar aktivt med förbättringsförslag. I nära samarbete med Infrastructure and Operations Manager deltar du i planering, uppföljning och utveckling av infrastrukturområdet, samt i framtagning av beslutsunderlag och prioriteringar.
Rollen innefattar även ett förvaltningsansvar för utvalda infrastrukturtjänster och plattformar. Här arbetar du långsiktigt med utvecklingsplaner, roadmaps och uppföljning, alltid med fokus på kvalitet, säkerhet och samspel med övriga delar av organisationen.
I rollen driver du olika projekt och kan, utifrån intresse och erfarenhet, ta en mer aktiv roll i att utveckla och driva nya initiativ. Det finns bland annat möjlighet att, tillsammans med närmaste chef, ansvara för att ta fram strategi och mål för implementering av tjänster i Microsoft Azure samt att fastställa och följa upp molnrelaterade mål och KPI:er.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Fagerhults Belysning AB. Du blir en del av ett större IT-team och rapporterar till Infrastructure and Operations Manager. Placering är i Fagerhult, med viss möjlighet till distansarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete inom IT-infrastruktur och är van att arbeta med drift, felsökning och förvaltning av IT-miljöer. Du har en eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet samt tidigare erfarenhet av projektledning. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift samt innehar B-körkort och bil.
Som person är du trygg i dig själv och trivs med att arbeta strukturerat. Du tar ansvar för dina uppgifter, kommunicerar tydligt och värdesätter samarbete lika högt som teknisk kvalitet. Du är nyfiken, serviceinriktad och ansvarsfull - en person som trivs där det händer. När utmaningar uppstår behåller du lugnet, prioriterar klokt och ser möjligheter till förbättring. Tillsammans med teamet motiveras du av att bidra till en stark leveransupplevelse med hög kunskapsnivå, service, driv och engagemang. Du trivs i en öppen atmosfär och vill leva våra värderingar som en "Curious creator, committed together, to aim higher". Det är så vi arbetar, tänker och växer - varje dag.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med molntjänster och arkitektur kopplat till cloud-miljöer, exempelvis inom design, implementation eller vidareutveckling av molnbaserade lösningar. Även erfarenhet av moderniserings- och utvecklingsinitiativ är ett plus, men inget krav - vi erbjuder goda möjligheter att bredda och fördjupa din kompetens över tid utifrån både intresse och verksamhetens behov.
Om Fagerhult
Fagerhult skapar förstklassiga belysningslösningar som förbättrar människors välbefinnande i professionella och offentliga miljöer. Med hållbarhet och smart uppkopplad belysning i centrum fokuserar vi på kontor, skola, hälso- och sjukvård, retail och utomhusapplikationer. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kunder och partners på den europeiska marknaden, samt tillhandahåller belysningslösningar globalt - ofta med skräddarsydda lösningar för kunden.
Varumärket Fagerhult omfattar både produktbolaget Fagerhults Belysning AB (baserat i Fagerhult, Sverige) och 12 säljbolag med placering runt om i Europa. Baserat på kunskap om ljusets positiva inverkan på människan utvecklar och producerar vi innovativa belysningslösningar som marknadsförs och säljs via Fagerhults säljbolag. Totalt är vi cirka 1 000 personer, och av dem är nära 37 % kvinnor och 63 % män.
Fagerhult ingår i koncernen Fagerhult Group, ett av Europas ledande belysningsföretag, med 12 olika varumärken och 4 100 anställda i 27 länder runt om i världen.
Läs gärna mer om oss här https://www.fagerhult.com/sv/om-fagerhult/
Fast Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/19".
Fagerhult
Kontakt: Linnea Broman 0708446185
