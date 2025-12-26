Issue Manager
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB / Chefsjobb / Mjölby Visa alla chefsjobb i Mjölby
2025-12-26
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB i Mjölby
, Motala
, Linköping
, Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll där struktur möter problemlösning och där du får göra verklig skillnad? Motiveras du av att driva komplexa frågor hela vägen från problem till hållbar lösning? Då kan rollen som Issue Manager på Toyota vara nästa steg för dig.
Om rollen
Som Issue Manager har du en nyckelroll i att säkerställa kvalitet i våra produkter och processer. Du driver utredningar, samordnar kompetens över hela organisationen och ser till att förbättringar blir verklighet.
Som Issue Manager på Toyota kommer du att:
* Driva utredningar och säkerställa avställning av kvalitetsbrister i levererade produkter.
* Leda och engagera tvärfunktionella team inom produktutveckling, inköp, produktion, eftermarknad och leverantörer.
* Skapa tydliga tidplaner, följa upp leveranser och genomföra beslutade åtgärder.
* Arbeta strukturerat med problemlösning, riskbedömningar, rotorsak- och felträdsanalyser.
* Bidra till ständiga förbättringar samt utveckling av processer och arbetssätt.
Du blir en del av ett team på sex engagerade kollegor med stark sammanhållning och god dynamik. Tillsammans fungerar ni som ett metodstöd inom problemlösning och ärendehantering för hela organisationen.
Till tjänsten som Issue Manager söker vi dig som har:
* Relevant teknisk eftergymnasial utbildning
* Arbetslivserfarenhet inom kvalitet, produktion, produktutveckling eller närliggande omåde
* Förmåga att kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift
* Det är även meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team.
* Produktkännedom om TMHMS produkter och Toyota Production System (TPS)
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, analytisk och ansvarstagande. Du är uthållig, noggrann och har förmågan att se helheten utan att tappa detaljerna. Du tar initiativ, vågar utmana etablerade arbetssätt och driver frågor framåt. Samtidigt är du kommunikativ och skicklig på att skapa engagemang och delaktighet på alla nivåer i organisationen.
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete och ambitiösa klimatmål arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2026-01-11
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information:
Mikael Gustafsson, rekryterande chef, mikael.gustafsson@toyota-industries.eu
Josefin Nilsson, HR, josefin.nilsson@toyota-industries.eu
Instagram: ToyotaMHsweden
Linkedin: Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
#MS Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-5502". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
(org.nr 556198-2868) Arbetsplats
Toyota Material Handling Kontakt
Toyota Material Handling josefin.nilsson@toyota-industries.eu Jobbnummer
9663872